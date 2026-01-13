Turistas los más afectados por revocación de visas de Trump

Los más afectados por la cancelación de visas a Estados Unidos ordenadas por el presidente Donald Trump, han sido turistas y personas que tienen que viajar por motivos de negocios, esto de acuerdo al Departamente de Estado del vecino país del norte.

La administración estadounidense encabezada por Donald Trump intensificó su política migratoria al registrar una amplia revocación de documentos durante 2025, cuando el gobierno canceló cerca de 100 mil visas, un incremento significativo frente al año anterior.

De acuerdo con datos oficiales del Departamento de Estado, esta medida superó por más del doble las anulaciones registradas en 2024. La decisión se enmarca en la estrategia de seguridad impulsada desde el retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

Del total de documentos cancelados, aproximadamente ocho mil correspondieron a estudiantes, mientras que cerca de dos mil 500 fueron visas especializadas. Las autoridades señalaron que estos casos se relacionaron con irregularidades, vínculos con actividades ilícitas o incumplimiento de las condiciones migratorias.

La mayor parte de las cancelaciones impactó a turistas y personas que viajaban por negocios, quienes excedieron el tiempo autorizado de estancia. El gobierno federal sostuvo que esta práctica constituye una violación directa a la ley, motivo suficiente para que se revocó el permiso migratorio.

Información oficial indica que una proporción relevante de la revocación estuvo vinculada a delitos como agresión física o conducción bajo los efectos del alcohol, factores considerados de alto riesgo para la seguridad pública.

Desde su regreso al poder, Trump ordenó fortalecer los mecanismos de control, incluyendo verificaciones de antecedentes más exhaustivas y una supervisión más estricta del comportamiento de los extranjeros durante su permanencia en el país.

El Departamento de Estado también destacó que estas acciones buscan evitar el uso indebido de las visas y reforzar el cumplimiento de las normas migratorias vigentes.

Las cifras se dieron a conocer tras el anuncio de que el gobierno de Donald Trump inició una revisión general de más de 55 millones de extranjeros que cuentan con permisos válidos para ingresar o permanecer en Estados Unidos.

