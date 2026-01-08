Trump y Petro acuerdan reunión en la Casa Blanca tras tensiones y amenazas entre EE. UU. y Colombia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este miércoles que sostuvo una llamada con su homólogo colombiano Gustavo Petro y que ambos acordaron reunirse próximamente en la Casa Blanca, en medio de una ola de tensiones bilaterales que incluyeron amenazas, sanciones y cruce de acusaciones entre Washington y Bogotá.

Trump dijo que su conversación con Petro fue “respetuosa y cordial” y que ahora funcionarios de ambos países trabajan en los detalles para concretar el encuentro en la sede del gobierno estadounidense. El mandatario norteamericano calificó de “gran honor” el diálogo con Petro y destacó que el llamado permitió abordar diferencias, entre ellas la situación del narcotráfico y otros “desacuerdos significativos”.

Por su parte, Petro confirmó que esta fue la primera llamada telefónica directa entre ambos desde que Trump asumió la presidencia y aprovechó para solicitar que se restablezcan las comunicaciones oficiales entre los gobiernos, interrumpidas por las constantes crisis en la relación bilateral. El presidente colombiano hizo el anuncio ante una multitud en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, donde defendió la necesidad de mantener el diálogo diplomático.

¿Qué pasó entre Colombia y Estados Unidos?

La llamada y el futuro encuentro entre Donald Trump y Gustavo Petro se producen después de semanas de tensiones severas entre Washington y Bogotá.

Donald Trump había lanzado fuertes críticas contra Petro, acusándolo de permitir la producción de cocaína y sugiriendo incluso la posibilidad de una “misión” militar similar a la realizada en Venezuela, declaraciones que provocaron rechazo en Colombia y amplios debates internacionales sobre la política de Estados Unidos en la región.

Además, en semanas recientes, Washington y Bogotá han vivido un deterioro diplomático marcado por sanciones, revocación de visados y llamados cruzados, aunque ambos gobiernos han destacado que la cooperación en temas como el combate al narcotráfico sigue siendo un punto de interés común.

¿Qué sigue? ¿Cómo está la relación entre Estados Unidos y Colombia? Se espera que los equipos del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, y de la Cancillería colombiana concreten la logística del encuentro en Washington en los próximos días. La reunión será observada de cerca por gobiernos de la región, dado el contexto geopolítico actual en América Latina.

