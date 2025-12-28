Qué dijeron Trump y Zelenski tras reunirse en Mar-a-Lago para buscar el fin de la guerra en Ucrania

Los equipos de Ucrania y Estados Unidos podrían reunirse “a partir de la próxima semana” para ultimar los puntos restantes del plan de paz, escribió el presidente Volodymyr Zelensky en X tras reunirse hoy con Donald Trump.

Esto tras la reunión sostenida entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en la residencia de Mar-a-Lago, con el objetivo de avanzar en una propuesta de paz que ponga fin a la invasión rusa en Ucrania.

Durante las conversaciones, Trump afirmó que las negociaciones para un alto al fuego están en sus “etapas finales” y que existe un acuerdo casi finalizado que sería “bueno para Ucrania y para todos”. El mandatario estadounidense adelantó que hablará próximamente con el presidente ruso, Vladímir Putin, con quien ya sostuvo una llamada telefónica previa al encuentro, lo que sorprendió a la delegación ucraniana. Por su parte, Zelenski destacó progresos en el plan de paz, aunque insistió en que cualquier avance debe ser “paso a paso” y rechazó categóricamente algunas demandas rusas, como la anexión total de regiones ocupadas.

Entre las propuestas discutidas destacan concesiones territoriales en el este de Ucrania, como el retiro de tropas ucranianas de áreas industriales del Donbás a cambio de una zona desmilitarizada supervisada por fuerzas internacionales. Zelenski se mostró dispuesto a abandonar la aspiración de unirse a la OTAN si se le otorgan protecciones equivalentes, involucrando a Estados Unidos y países europeos. Sin embargo, Putin exige el reconocimiento de territorios capturados en cuatro regiones clave y Crimea como parte de Rusia, condiciones que Kiev ha calificado de inaceptables hasta ahora.

A pesar del tono optimista de ambos líderes, persisten obstáculos significativos, como la intensificación de ataques rusos en la capital ucraniana justo antes de la reunión y la insistencia del Kremlin en que un simple cese al fuego solo prolongaría el conflicto sin concesiones territoriales. Analistas ucranianos expresan escepticismo ante las mediaciones estadounidenses, recordando violaciones previas de acuerdos por parte de Moscú, y enfatizan que un alto al fuego debe ser el prerrequisito para negociaciones profundas.

La reunión ha generado reacciones mixtas a nivel internacional: mientras Europa muestra cautela ante las intenciones de Putin, voces en Ucrania y Rusia coinciden en el deseo de poner fin a la guerra, aunque con visiones opuestas sobre los términos. Este esfuerzo diplomático podría representar un punto de inflexión, pero también plantea interrogantes sobre el equilibrio de poder en la región y el rol de Washington en imponer soluciones que podrían comprometer la soberanía ucraniana, en un conflicto que ha exacerbado tensiones globales y crisis humanitarias.

