Trump advierte sobre ataques terrestres contra cárteles de “cualquier país” por tráfico de drogas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump afirmó que iniciará “muy pronto” operaciones terrestres contra cárteles de narcotráfico dentro de territorio venezolano, intensificando así su campaña anticrimen más allá del mar. Durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca, Trump aseguró que sus fuerzas ya “saben dónde viven los malos” y que las rutas del narcotráfico están identificadas.

Según Trump, la decisión de agregar operaciones por tierra responde a que las rutas marítimas han sido severamente golpeadas en los últimos meses. “En tierra es mucho más fácil”, sostuvo, al tiempo que anunció que la ofensiva iniciará pronto. Este giro refleja una expansión de la operación militar conocida como “Lanza del Sur”, que hasta ahora había centrado su accionar en el mar, atacando embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico.

El anuncio ha provocado una reacción inmediata en la arena internacional. Autoridades de Venezuela consideran esta posibilidad como una grave amenaza a la soberanía del país. Por su parte, organizaciones defensoras de derechos humanos advierten sobre los riesgos de una intervención militar: temen que los operativos en tierra puedan derivar en violencia indiscriminada, víctimas civiles, y acusaciones de ejecuciones extrajudiciales.

Para Estados Unidos, la ofensiva terrestre representa un escalón más en su estrategia de combate al narcotráfico, que ya ha destruido decenas de embarcaciones, según Washington, y provocado más de 80 muertes en operativos marítimos recientes.

Aunque Trump defendió la acción como necesaria para frenar el flujo de drogas hacia su país, no ofreció detalles concretos sobre cuándo ni cómo comenzarán los ataques terrestres, ni sobre la posible participación de fuerzas especiales, lo que genera gran incertidumbre.

El anuncio de Trump marca un punto de inflexión en la crisis entre Estados Unidos y Venezuela. A medida que se intensifica la retórica y las amenazas, aumenta también el riesgo de un conflicto más amplio en la región, con consecuencias imprevisibles para la población venezolana y la estabilidad en América Latina.