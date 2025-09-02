Tormenta tropical Lorena amenaza a Baja California Sur con lluvias intensas y oleaje elevado

La depresión tropical Doce-E se fortaleció este martes 2 de septiembre hasta convertirse en tormenta tropical Lorena, ubicada al oeste de Colima y con trayectoria hacia la península de Baja California.

Lorena se dirige a Baja California Sur

A las 09:00 horas (tiempo de la Ciudad de México), el centro del ciclón se localizaba a 550 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, BCS, y se desplaza hacia el noroeste a 22 km/h. Mantiene vientos sostenidos de 75 km/h y rachas de hasta 95 km/h, lo que ya genera condiciones adversas en el Pacífico mexicano.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que, conforme avance, Lorena ocasionará lluvias intensas (75 a 150 mm) en el sur de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, y muy fuertes (50 a 75 mm) en Jalisco, Colima y Michoacán. Estas precipitaciones podrían provocar inundaciones, deslaves, encharcamientos y crecidas de ríos y arroyos, así como reducción de la visibilidad en carreteras.

Además, se espera oleaje de 2.5 a 3.5 metros y rachas de viento de 50 a 70 km/h en costas de BCS, Jalisco, Colima y Michoacán.

Pronóstico para BCS

El ciclón podría intensificarse a huracán categoría 1 en las próximas horas. De acuerdo con la trayectoria oficial del SMN:

Miércoles 3/18h: Huracán categoría 1, a 305 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas.

Jueves 4/06h: Huracán categoría 1, a 250 km al suroeste de Cabo San Lázaro.

Viernes 5/06h: Tormenta tropical, a 185 km al oeste de Cabo San Lázaro.

Sábado 6/06h: Impacto en tierra, como tormenta tropical, a 40 km al este-noreste de Punta Abreojos.

Domingo 7/06h: Depresión tropical en tierra, cerca de Bahía Kino, Sonora. LEER MÁS: Balacera en Guerrero Negro deja un hombre sin vida



Llamado a la población

Las autoridades exhortaron a la población de Baja California Sur a mantenerse informada y extremar precauciones por las lluvias, vientos y oleaje elevado. La navegación marítima en la región deberá atender las recomendaciones de Capitanía de Puerto y Protección Civil.

El próximo aviso del SMN sobre la tormenta tropical Lorena se publicará a las 12:15 horas (tiempo del centro de México) o antes, en caso de cambios relevantes.