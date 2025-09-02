Fortalecen acciones del plan estratégico en materia de Tuberculosis Bovina en BCS

El Gobierno del Estado de Baja California Sur avanza en la transformación del sector ganadero sudcaliforniano. Durante 2024-2025, se alcanzó un logro anual del 100% en la Campaña contra la Tuberculosis Bovina. Este resultado permitirá incrementar la productividad y garantizar productos de origen animal con mayor calidad y precio competitivo en el mercado.

El titular de la Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario (SEPADA), José Alfredo Bermúdez Beltrán, destacó que se trata de un logro histórico en sanidad e inocuidad animal en los cinco municipios. Este avance fue posible con el respaldo de la SADER, el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria (CEFPP) y productores locales.

Recordó que a inicios del año, el Servicio de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) otorgó a Baja California Sur la recategorización como Fase Escasa Prevalencia, nivel II, en la Campaña contra la Tuberculosis Bovina.

Bermúdez Beltrán subrayó que, a cuatro años de administración, la SEPADA ha mantenido labores permanentes en sanidad pecuaria. Estas acciones permiten garantizar el bienestar de las familias que dependen del campo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.