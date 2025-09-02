Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 2 de Septiembre, 2025
BCS

Fortalecen acciones del plan estratégico en materia de Tuberculosis Bovina en BCS

La SEPADA informó que BCS alcanzó logros históricos en la Campaña contra la Tuberculosis Bovina, con respaldo federal y de productores locales
Brenda Ireri Yáñez
2 septiembre, 2025
Tuberculosis bovina Baja California Sur

Foto: Gobierno BCS

El Gobierno del Estado de Baja California Sur avanza en la transformación del sector ganadero sudcaliforniano. Durante 2024-2025, se alcanzó un logro anual del 100% en la Campaña contra la Tuberculosis Bovina. Este resultado permitirá incrementar la productividad y garantizar productos de origen animal con mayor calidad y precio competitivo en el mercado.

El titular de la Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario (SEPADA), José Alfredo Bermúdez Beltrán, destacó que se trata de un logro histórico en sanidad e inocuidad animal en los cinco municipios. Este avance fue posible con el respaldo de la SADER, el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria (CEFPP) y productores locales.

Recordó que a inicios del año, el Servicio de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) otorgó a Baja California Sur la recategorización como Fase Escasa Prevalencia, nivel II, en la Campaña contra la Tuberculosis Bovina.

Bermúdez Beltrán subrayó que, a cuatro años de administración, la SEPADA ha mantenido labores permanentes en sanidad pecuaria. Estas acciones permiten garantizar el bienestar de las familias que dependen del campo.

