Los Tucanes de Tijuana llenaron el Teatro del Pueblo en las Fiestas Tradicionales Cabo San Lucas

Con un lleno total en el Teatro del Pueblo, el quinto día de las Fiestas Tradicionales Cabo San Lucas 2025 reuniendo a millas de asistentes que disfrutaron del espectáculo de Los Tucanes de Tijuana, una de las agrupaciones más reconocidas de la música regional mexicana.

Durante su presentación, Los Tucanes de Tijuana interpretaron sus mayores éxitos, logrando que el público coreara cada tema. Entre aplausos y muestras de cariño, los integrantes de la agrupación agradecieron el entusiasmo de las y los cabeños, destacando la energía del público sudcaliforniano.

El evento contó con la presencia del presidente municipal de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez ; la presidenta honoraria del Sistema DIF Los Cabos, Sol Delgado Moreno ; la delegada de Cabo San Lucas, Karina de la O Uribe, así como funcionarias y funcionarios municipales. Además, el artista Alemán ofreció una participación especial que fue recibida con gran entusiasmo.

Reconocimiento especial a Los Tucanes de Tijuana

El momento más emotivo de la noche fue la entrega de un reconocimiento a Los Tucanes de Tijuana por parte del alcalde Christian Agúndez Gómez, quien destacó la trayectoria de la agrupación y su conexión con el público mexicano. La banda recibió el gesto con gratitud y reiteró su aprecio por Los Cabos y su gente.

Antes de finalizar, el presidente municipal anunció que en diciembre se preparará una gran sorpresa para la ciudadanía , invitando a seguir atentos a las próximas actividades culturales y musicales que ofrecerá el Ayuntamiento de Los Cabos.

Finalmente, se informó que este miércoles se llevará a cabo el gran cierre de las Fiestas Tradicionales Cabo San Lucas 2025 , con la esperada estelar presentación de Marco Antonio Solís, recomendando a la ciudadanía llegar con anticipación debido a la alta afluencia esperada.