Únete al tour guiado por Puebla y Atlixco: cultura, comida y luces navideñas

El próximo miércoles 3 de diciembre, tendrás la oportunidad de vivir una experiencia inolvidable en Puebla y Atlixco, dos de los destinos más mágicos de México. Rehiletes y Turibus se unen para ofrecerte un día lleno de cultura, tradición y belleza natural.

La salida será a las 7:00 hrs desde Bahía de Reforma 222 en CDMX, donde comenzarás un recorrido guiado por la hermosa ciudad de Puebla. Durante el día, disfrutarás de una comida tipo buffet y realizarás una visita artesanal a “La Pasadita”, uno de los puntos más emblemáticos de la región.

Por la noche, vivirás el mágico tour guiado por la Villa Iluminada de Atlixco, una de las principales atracciones turísticas durante esta temporada. Además, tendrás tiempo libre para tomar fotos y capturar momentos únicos.

El regreso a la Ciudad de México está programado para las 21:30 hrs. Esta experiencia es ideal para quienes buscan combinar el aprendizaje cultural con momentos de esparcimiento en un ambiente espectacular.

Es importante recordar que el cupo es limitado, por lo que si estás interesado, es necesario confirmar tu asistencia a través del contacto proporcionado. Para más información y reservas, comunícate con Guillermina Silva al número 55 8124 0695.

¡No dejes pasar esta increíble oportunidad de disfrutar de la magia de Puebla y Atlixco!