Tulum busca recuperar turismo con acceso libre a playas (Video)

El municipio de Tulum, en Quintana Roo, implementó un nuevo programa de libre acceso a todas las playa con el objetivo de reactivar la afluencia turística en este destino de la Riviera Maya, afectado por la baja en la ocupación hotelera y la disminución de vuelos al Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto de Tulum.

El anuncio fue realizado por el alcalde Diego Castañón Trejo, quien difundió un video en redes sociales donde explicó que tanto turistas nacionales como extranjeros y locales podrán ingresar sin costo a las playas, aunque bajo ciertas condiciones.

El alcalde aclaró que los visitantes podrán acceder sin pagar, pero no podrán ingresar con alimentos, ni bebidas, ni con hieleras, ni con sombrillas, con nada. En caso de desear consumir, deberán hacerlo en los establecimientos participantes, como el conocido restaurante La Eufemia, que forma parte del nuevo esquema.

Castañón Trejo aseguró que el programa busca desmentir la idea de que se cobra por entrar a las playas y destacó que la meta es “que venga la gente y que conozca Tulum”. También reiteró que diversos hoteles y restaurantes se han sumado a esta iniciativa que promueve la inclusión y el turismo responsable.

El proyecto, sin embargo, ha generado controversia entre habitantes y visitantes. Algunos consideran que las restricciones impuestas contradicen la promesa de acceso libre, pues al impedir llevar alimentos ni bebidas, ni con hieleras, ni con sombrillas, con nada, se obliga indirectamente a consumir en los negocios instalados sobre la franja costera.

La medida surge en medio de un periodo de crisis turística para Tulum, ya que la ocupación hotelera cayó más de ocho puntos porcentuales entre julio y octubre, según cifras locales. Además, el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto de Tulum registró una reducción de entre 30 y 40 por ciento en su número de vuelos durante las últimas semanas.

Comerciantes y operadores turísticos de la Riviera Maya han expresado preocupación por la baja en la afluencia turística, que ha impactado directamente sus ingresos. A través de la red social TikTok, algunos empresarios difundieron videos disculpándose por el mal servicio que habían ofrecido a los turistas nacionales en meses anteriores.

El alcalde morenista insistió en que el plan forma parte del esfuerzo por mejorar la imagen del destino y reactivar la economía local. Dijo que la “transformación avanza” y que las playas de Tulum serán espacios abiertos para todos, siempre y cuando se respeten las normas establecidas.

La iniciativa también pretende involucrar a más hoteles y restaurantes que acepten abrir sus accesos a la costa sin cobros ni consumo obligatorio, aunque se prevé un proceso gradual de incorporación. Algunos tramos de playa, especialmente dentro de áreas naturales protegidas, todavía presentan limitaciones para el acceso libre.