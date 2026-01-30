Tulum amplía el acceso libre al mar con cuatro nuevas entradas públicas dentro del Parque del Jaguar

La apertura de cuatro nuevos accesos públicos a las playas de Tulum se perfila como un paso clave en la política federal para garantizar el libre disfrute del litoral y corregir desequilibrios históricos en uno de los destinos turísticos más presionados del país. La Secretaría de Turismo anunció que estas nuevas entradas estarán listas en los próximos días y se sumarán a una red creciente de puntos de acceso gratuitos al mar Caribe.

La estrategia forma parte de un plan integral que busca diversificar la oferta turística de Tulum y reducir la dependencia de temporadas altas, al tiempo que fortalece el derecho de residentes y visitantes a disfrutar de las playas sin restricciones. Desde la perspectiva federal, el acceso al mar no debe estar condicionado por el poder adquisitivo ni por la concentración hotelera en la franja costera.

Actualmente, Tulum ya cuenta con siete accesos públicos habilitados recientemente, a los que se agregarán cuatro más ubicados dentro del Parque del Jaguar. Este espacio se ha consolidado como un proyecto emblemático que combina conservación ambiental, ordenamiento territorial y aprovechamiento turístico, con infraestructura diseñada para uso público y controlado.

La ubicación de los nuevos accesos dentro del Parque del Jaguar responde a un modelo que prioriza el equilibrio entre naturaleza y recreación. Además del ingreso a la playa, los visitantes tienen a disposición áreas comunes, senderos y un corredor deportivo que permite actividades recreativas gratuitas en un entorno natural, sin afectar los ecosistemas costeros.

La implementación de señalética adecuada ha sido otro de los ejes del proyecto, con el objetivo de que tanto turistas nacionales y extranjeros como habitantes locales identifiquen fácilmente los puntos de acceso. Esta claridad operativa busca evitar conflictos, desinformación y prácticas restrictivas que durante años limitaron el paso libre al litoral en diversas zonas del Caribe mexicano.

De manera paralela, la Secretaría de Turismo mantiene mesas de trabajo con el sector hotelero para habilitar más accesos públicos en la franja hotelera de Tulum. Este diálogo se sustenta en los decretos federales que establecen la servidumbre de paso cuando no existen accesos suficientes, reforzando el carácter público de las playas mexicanas.

El proyecto no parte de cero. Desde noviembre pasado, el gobierno federal habilitó los primeros dos accesos públicos en el Parque del Jaguar, garantizando el ingreso libre los 365 días del año. Estos antecedentes han servido como base para ampliar el modelo y consolidar una red de accesos permanentes en el municipio.

Tulum también se convirtió en el punto de arranque del primer registro nacional de accesos públicos a playas, una herramienta que busca transparentar, ordenar y proteger el derecho de acceso al litoral en todo el país. Bajo esta visión, la política turística federal insiste en un principio central: las playas son un bien común y su disfrute no debe entenderse como un privilegio.

