Tulum no logra superar a Cancún y Playa del Carmen en el cierre turístico de invierno en Quintana Roo

Quintana Roo cerró el periodo vacacional decembrino 2025-2026 con más de un millón de turistas, confirmando su fortaleza como principal polo turístico del país, aunque con un desempeño desigual entre destinos. Mientras Cancún y la Riviera Maya mostraron crecimientos sólidos, Tulum apenas registró un avance marginal, reflejo de un proceso de recuperación más lento tras un año complejo.

Los datos preliminares del cierre de temporada revelan que Cancún pasó de 432 mil a más de 455 mil visitantes respecto al invierno anterior, un incremento superior al cinco por ciento que consolida su posición como el motor turístico del Caribe mexicano. Este comportamiento reafirma la preferencia del mercado internacional y nacional por un destino con alta conectividad y amplia oferta hotelera.

La Riviera Maya mantuvo una tendencia similar al crecer cerca de seis por ciento, al sumar casi 340 mil turistas durante el mismo periodo. El resultado confirma la estabilidad de este corredor turístico, que combina grandes complejos hoteleros con destinos de playa consolidados y una oferta diversificada que sigue atrayendo viajeros pese a un entorno global retador.

En contraste, Tulum apenas logró un crecimiento de poco más del uno por ciento, al pasar de aproximadamente 139 mil a 141 mil turistas. La cifra evidencia que, aunque el destino logró evitar una caída, su ritmo de recuperación es claramente inferior al de sus vecinos, luego de enfrentar una baja sensible en la llegada de visitantes nacionales e internacionales.

El dinamismo turístico de la entidad también se reflejó en la actividad aérea. Durante uno de los fines de semana clave de la temporada, los cuatro aeropuertos internacionales de Quintana Roo registraron hasta 770 vuelos en un solo día, una de las cifras más altas del periodo vacacional y un indicador del intenso movimiento de viajeros.

El aeropuerto internacional de Cancún volvió a destacar como el principal punto de entrada del turismo internacional en México, superando en volumen de pasajeros a terminales como Ciudad de México, Guadalajara y Los Cabos. Este liderazgo explica en buena medida el crecimiento sostenido del destino y su capacidad para absorber la mayor parte de la demanda.

De cara a 2026, las autoridades estatales anticipan un panorama positivo para la industria turística, al considerar que el alto flujo de visitantes se traduce en crecimiento económico, generación de empleo, mayor recaudación y recursos para infraestructura. La lectura oficial es que el turismo sigue siendo el principal ancla del desarrollo regional.

A nivel anual, Quintana Roo logró superar nuevamente los 20 millones de turistas, un dato relevante si se consideran las limitaciones en la disponibilidad de asientos de avión que marcaron buena parte de 2025. Este contexto refuerza el mérito de los resultados y subraya la resiliencia del destino frente a restricciones logísticas.

En el caso de Tulum, representantes del sector reconocen una recuperación gradual tras un periodo complicado, aunque admiten que el reto será acelerar ese crecimiento para no perder competitividad frente a Cancún y la Riviera Maya, que continúan captando la mayor parte del flujo turístico.

