Tulum rebasa a Riviera Maya y se consolida como la segunda marca turística de Quintana Roo

Tulum se posicionó como la segunda marca turística más fuerte del Caribe Mexicano, solo por debajo de Cancún, al desplazar a la Riviera Maya al tercer sitio en el reconocimiento y posicionamiento global. El ajuste en el ranking refleja un cambio profundo en la narrativa turística de Quintana Roo y en la forma en que los destinos compiten en los mercados internacionales.

El ascenso de Tulum no se explica únicamente por el volumen de visitantes, sino por la construcción de una marca con identidad propia que ha logrado trascender la promoción tradicional. De acuerdo con autoridades turísticas estatales, el destino ha capitalizado una propuesta que integra entretenimiento, naturaleza, cultura y bienestar, elementos que hoy son altamente valorados por el turismo internacional.

Leer más: Corrupción retrocede a la democracia: Transparencia Internacional alerta deterioro global y mayor riesgo para periodistas

La Riviera Maya, por su parte, dejó de ocupar el segundo lugar como resultado de una estrategia deliberada enfocada en segmentos de alto valor. La promoción del corredor turístico ha priorizado el turismo sostenible, el respeto al entorno natural y una narrativa menos masiva, lo que ha reducido su visibilidad como marca generalista, pero no necesariamente su rentabilidad.

Este replanteamiento busca posicionar a la Riviera Maya como un destino de experiencias auténticas ligadas a la identidad local, con productos turísticos especializados que compitan en nichos específicos. La apuesta se aleja del modelo de volumen y se orienta hacia viajeros con mayor gasto promedio y mayor conciencia ambiental.

Leer más: China y México cierran filas con Cuba ante la crisis de combustible y la cancelación de vuelos

En contraste, Tulum ha sabido capitalizar su imagen aspiracional a nivel global. Estudios de mercado lo equiparan con Ibiza por su oferta de música electrónica, vida nocturna y entretenimiento de alto perfil, mientras que otros análisis lo comparan con Bali por su énfasis en el bienestar, el yoga y la reconexión espiritual, una dualidad que amplía su atractivo internacional.

El desempeño hotelero respalda este posicionamiento. Tulum cerró el año con una ocupación promedio del 83.5 por ciento, un nivel que se repite durante la temporada invernal, considerada la más fuerte del año para el destino. Incluso en la última semana de enero, cuando la demanda suele moderarse, la ocupación se mantuvo en 71.2 por ciento.

Leer más: Gobierno presume baja histórica de homicidios, pero los SEMEFOS desmienten el optimismo oficial

Las expectativas del sector apuntan a que estas cifras se mantendrán elevadas al menos hasta marzo, impulsadas por la demanda internacional y por el posicionamiento de Tulum como un destino de estilo de vida más que como un simple punto vacacional.

El reacomodo de marcas en Quintana Roo evidencia una transformación del modelo turístico del estado, donde el valor simbólico, la identidad y la experiencia pesan tanto como la infraestructura. Tulum emerge como emblema de esta nueva etapa, mientras la Riviera Maya redefine su papel en un mercado cada vez más segmentado y competitivo.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO