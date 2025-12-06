Turismo accesible: Los Cabos evalúa hoteles y prepara cambios para obras nuevas

Los Cabos se ha trazado la meta de convertirse en el destino turístico más incluyente del país a través del programa Turismo Accesible, una estrategia municipal que busca garantizar que las personas con discapacidad cuenten con una cadena completa de servicios adecuada, comenzando por la evaluación de hoteles y prestadores de servicios.

De acuerdo con Fernando Altamirano, director del Instituto Municipal para el Desarrollo de Personas con Discapacidad (IMDIS), el municipio trabaja para que el aeropuerto, el transporte, la hotelería y los espacios públicos cumplan con normas técnicas que aseguren accesibilidad real y no solo declarativa.

El funcionario señaló que uno de los principales avances de este año es la realización de diagnósticos en hoteles y empresas turísticas, con el objetivo de identificar áreas de mejora y orientar adecuaciones que pueden ser tanto obligatorias como recomendadas.

“Nos hemos encontrado de todo: hoteles que no tienen ni una sola rampa porque fueron construidos cuando inició el desarrollo turístico en Los Cabos, que ahora están haciendo esfuerzos para ser más accesibles; y hoteles nuevos que ya cuentan con muchos elementos, pero que lamentablemente no cumplen con las normas técnicas. Hay rampas sin la inclinación correcta o cuartos que se dicen accesibles, pero tienen camas muy altas, baños con puertas pequeñas o sin el espacio requerido para una movilidad adecuada. Son detalles que se pueden solucionar, y en eso estamos. Ya hemos evaluado entre seis y siete hoteles, aproximadamente”, explicó Altamirano.

El director del IMDIS destacó que, aunque el sector ha mostrado avances importantes, aún existen rezagos que requieren inversión y modificaciones estructurales. No obstante, se reconoce que la disposición del sector hotelero ha sido clave para impulsar ajustes inmediatos y planear obras más complejas a mediano plazo.

Como parte del fortalecimiento institucional, el municipio trabaja en lineamientos que obligarán a que toda nueva obra pública y privada de uso público —como restaurantes, plazas comerciales y bancos— presente un plano de accesibilidad al solicitar su licencia de construcción. Con ello se busca prevenir futuras deficiencias y asegurar que los nuevos desarrollos cumplan desde origen con los criterios de inclusión.

A la par, el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos realiza estudios sobre el perfil de los visitantes, lo que permite identificar oportunidades en segmentos de turismo inclusivo y fortalecer la competitividad del destino. Estos análisis han revelado que el 3% de los turistas estadounidenses que visitan Los Cabos presentan alguna discapacidad, lo que impulsa aún más la necesidad de consolidar un destino accesible para todos.