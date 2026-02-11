El turismo aéreo entre México, Canadá y EU sufre fuerte caída en lo que va del 2026

El turismo aéreo registra estrepitosa caída en el mercado de Norteamérica este 2026. El flujo de viajeros de México y Canadá hacia Estados Unidos retrocede 7.5% ante tensiones políticas y nuevos aranceles.

El sector del turismo aéreo en Norteamérica inició el año 2026 con cifras negativas. Durante el mes de enero, la llegada de viajeros procedentes de México y Canadá hacia los Estados Unidos registró una caída conjunta del 7.5%, sumando un total de un millón 307 mil pasajeros.

Esta contracción representa un duro golpe para la industria aeroportuaria, considerando que ambas naciones son los principales mercados emisores de visitantes para el país estadounidense. Según datos de la Oficina Nacional de Viajes y Turismo (NTTO), el descenso refleja un cambio en la tendencia de movilidad regional.

La principal causa de este retroceso en el turismo aéreo se atribuye a la incertidumbre generada por las recientes políticas migratorias y las amenazas de incremento en los aranceles por parte de la administración de Donald Trump. Analistas de la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas (Fematur) señalan que muchos viajeros han optado por posponer sus planes o cambiar de destino ante el temor de enfrentar situaciones incómodas en las aduanas o un encarecimiento en los servicios de transporte.

A pesar de que el número de operaciones de vuelo entre México y Canadá ha mantenido cierta estabilidad, los aviones están despegando con un menor factor de ocupación. Esto indica que, aunque la conectividad existe, la demanda real ha flaqueado. Ciudades que históricamente dependen del flujo binacional, como Dallas, Houston y Los Ángeles, han comenzado a reportar una menor afluencia de connacionales en sus terminales aéreas internacionales.

Las estadísticas de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) revelan que, si bien existen 34 proyectos de infraestructura aeroportuaria en marcha para el Mundial 2026, la coyuntura actual de seguridad y aranceles está minando la confianza del consumidor.

La mancha urbana y la saturación de los principales hubs aéreos también juegan un papel relevante. Aerolíneas como American Airlines, Volaris y Aeroméxico han tenido que ajustar sus proyecciones de crecimiento de turismo aérero para el primer trimestre ante la baja demanda.

