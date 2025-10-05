Turismo en Los Cabos sigue en aumento desde EE.UU. y Canadá, pese a tensiones geopolíticas

A pesar del panorama geopolítico actual entre México, Estados Unidos y Canadá, el turismo internacional hacia Los Cabos continúa creciendo. Según el director del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca), Rodrigo Esponda, no se ha registrado ninguna afectación en la llegada de visitantes provenientes de estos dos países, que representan los principales mercados emisores para el destino.

“Hasta ahora no hay ninguna conexión o efecto negativo. Hemos estado analizando con aerolíneas, tour operadores y agencias de viajes en Estados Unidos y no hemos visto impacto relacionado con la situación geopolítica”, señaló Esponda.

Crecimiento turístico desde Estados Unidos y Canadá

El titular de Fiturca destacó que la economía estadounidense ha tenido un mejor desempeño del previsto, lo cual ha fortalecido el flujo de turistas hacia Los Cabos. Afirmó que el principal factor que podría influir en la demanda es económico, más que político.

“La economía de EE.UU. ha mostrado perspectivas de crecimiento más sólidas de las que ellos mismos preveían. Eso se refleja en la estabilidad del mercado turístico hacia el destino”, añadió.

En cuanto a Canadá, Esponda reveló que el mercado está creciendo a una tasa del 19%, impulsado por el aumento de asientos disponibles y la apertura de nuevas rutas aéreas desde ciudades clave como Montreal y Toronto.

Fiturca prevé que esta tendencia al alza se mantendrá en los próximos años. Para 2026, se espera una temporada robusta gracias a la expansión de la conectividad aérea desde Canadá.