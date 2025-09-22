Conectividad aérea impulsa turismo en BCS rumbo a la temporada de fin de año

Baja California Sur se alista para un cierre de 2025 con gran movimiento turístico. Las aerolíneas ya confirmaron su programación de vuelos para último trimestre, lo que asegura asientos suficientes para la alta demanda de fin de año y perfila al estado para superar los niveles de ocupación de 2024.

El subsecretario de Turismo, Fernando Ojeda Aguilar, explicó que la llegada de pasajeros mantiene una tendencia positiva.

“Estamos muy contentos, hay altas expectativas de que el cierre del año registre una ocupación mayor que la del año pasado. El mes de agosto cerramos con más visitantes que en 2024 y esas son las tendencias, muy positivas para este cierre”

Recordó que, a diferencia de otros destinos del país, la temporada fuerte en BCS es invernal. El torneo de pesca Bisbee’s Black & Blue en Los Cabos marca el arranque de esa etapa clave, mientras que el verano de este año ya registró casi 70 % de ocupación, señal de que la “temporada baja” prácticamente desapareció.

LEER MÁS: Estudiantes de la UABCS triunfan en el Premio Universitario de Literatura

Ojeda también pidió a turistas y residentes cuidar el patrimonio natural y cultural de la entidad:

“Si uno cuida el patrimonio garantiza que más personas lo disfruten y que también nosotros lo heredemos a las próximas generaciones. Atender a los visitantes con amabilidad y una sonrisa siempre genera más beneficios que perjuicios”.

Con más vuelos confirmados, una ocupación hotelera en aumento y una agenda de eventos de talla internacional, Baja California Sur se perfila para cerrar 2025 como uno de los destinos preferidos por viajeros nacionales y extranjeros.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento