El turismo en BCS deja 107 mil millones de pesos en los últimos cuatro años

La Secretaría de Turismo y Economía (Setues) de Baja California Sur proyecta un cierre fuerte para la temporada alta turística 2025, impulsado por una agenda variada de torneos de pesca, eventos gastronómicos y competencias deportivas, señaló la titular de Turismo, Maribel Collins Sánchez.

En cuanto a la ocupación turística, la funcionaria informó que el estado espera registrar una ocupación hotelera superior al 75% durante esta temporada. En los últimos cuatro años, Baja California Sur ha recibido 19 millones de turistas, generando una derrame económica de 107 mil millones de pesos, lo que equivale a un promedio de 4.5 millones de visitantes por año.

“Hay muchas expectativas; esperamos cerrar muy fuerte esta temporada. A cuatro años de este gobierno, nos han visitado 19 millones de turistas, generando 107 mil millones de pesos, un promedio de 4.5 millones por año”, afirmó Collins Sánchez.

LEE MÁS: Los Cabos recibe la segunda temporada de vuelos directos desde Fráncfort, Alemania

Por su parte, la Asociación de Hoteles de Los Cabos prevé una ocupación superior al 74%, con picos que podrían superar el 90% durante fechas clave como Acción de Gracias y Año Nuevo. Asimismo, el Aeropuerto Internacional de Los Cabos espera que las operaciones diarias aumenten de 70 a 130 vuelos, anticipando un importante flujo de visitantes en la región.