Turismo en Cabo San Lucas afectado por deterioro e inseguridad en el centro

Los Cabos ha sido reconocido como uno de los destinos turísticos más seguros a nivel internacional. Para mantener esta reputación, el municipio trabaja en coordinación con el Consejo Asesor de Seguridad en el Extranjero del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, con el objetivo de mejorar la protección y experiencia de los turistas estadounidenses que visitan la región.

Sin embargo, la percepción de seguridad entre los visitantes ha bajado debido al deterioro de la zona centro. Calles con poca iluminación y la presencia de venta de drogas han generado preocupación, lo que podría afectar la llegada de turistas. Robbin Hernández, presidente de la Asociación de Profesionistas y Líderes Empresariales de Los Cabos, advirtió que es urgente atender estos problemas para evitar una mayor caída en la actividad turística.

“Se ha trabajado mucho tiempo, siempre se ha trabajado con el sector empresarial. No somos ajenos a todo lo que esta sucediendo, debemos establecer un orden y respetar. El turismo al que vienes es a divertirse, viene a consumir sanamente; necesitamos brindar esa seguridad. Lo más importante para vender un destino es la seguridad, en eso tenemos que seguir siendo líderes a nivel nacional. Necesitamos más iluminación; claro que si, necesitamos establecer las reglas del juego para que a todos nos vaya muy bien. Definitivamente si no controlamos todos los focos rojos vamos a ir perdiendo más turistas, al final no va haber turismo para todos”.