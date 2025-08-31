Turismo en México genera 127 mil empleos nuevos en el segundo trimestre de 2025

La Secretaría de Turismo (Sectur) del Gobierno de México informó que, durante el segundo trimestre de 2025, el sector turístico generó 127 mil 334 empleos nuevos, lo que representa un incremento del 2.6 % respecto al mismo periodo de 2024.

Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo, destacó la relevancia de la industria:

“El turismo es una de las actividades más dinámicas de nuestra economía y, al mismo tiempo, un motor de inclusión social. Con cada empleo que se genera en este sector se abren más oportunidades de desarrollo y bienestar para las familias mexicanas”.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOEN), validada por el INEGI y la Secretaría de Turismo (Sectur), la población ocupada en el sector turístico alcanzó al cierre de junio de 2025 4 millones 988 mil personas, lo que representa el 9.2 % del empleo nacional.

En comparación trimestral, este número muestra un crecimiento del 0.4 %, es decir, 18 mil 113 empleos adicionales respecto al trimestre previo, cuando se contabilizaron 4 millones 970 mil 146 personas empleadas en la industria turística.

Si se comparan las cifras de 2025 con las del primer trimestre de 2020, el turismo en México empleó a 500 mil 830 personas más, un aumento del 11.2 % respecto a los niveles previos a la pandemia, consolidando la recuperación y expansión del sector.

Rodríguez Zamora resaltó también que el turismo se ha consolidado como el principal empleador de jóvenes y el segundo empleador de mujeres en el país, convirtiéndose en un sector incluyente y estratégico para el desarrollo social y económico.

“La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sido clara en su visión: el turismo debe consolidarse como un motor estratégico para el crecimiento económico y el bienestar social”, afirmó la titular de la Sectur.

El crecimiento sostenido del sector turístico refuerza su papel como motor económico y generador de empleo en México, contribuyendo a la recuperación económica y al desarrollo social del país.

