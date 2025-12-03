Turismo La Paz convoca a niños de Puerto Chale a plasmar su visión de la Ballena Gris

La Ballena Gris es el foco de una nueva iniciativa cultural en Puerto Chale, donde la Dirección Municipal de Turismo de La Paz ha lanzado un concurso de dibujo para preparar a la comunidad ante la próxima temporada de avistamiento. Este esfuerzo busca fomentar la conciencia ecológica, la creatividad y el arraigo comunitario a través de la visión de los más jóvenes.

Fomentando el Avistamiento Responsable

El Primer Concurso de Dibujo de la Ballena Gris está dirigido a niñas y niños que residen en la comunidad pesquera de Puerto Chale. La directora de la dependencia, Natalia Ruffo Castaño, informó que esta actividad forma parte de los preparativos. El objetivo es que las nuevas generaciones se involucren en la protección del entorno natural.

La convocatoria incluyó la visita de personal del área de Capacitación y Cultura Turística a la zona. Invitaron directamente a los estudiantes del preescolar Netzahualcóyotl y de la telesecundaria No. 51 para que participen.

Preparativos para Enero de 2026

Ruffo Castaño indicó que este concurso promueve el avistamiento responsable y busca despertar el interés por la naturaleza. La Dirección de Turismo también enfoca sus esfuerzos en impulsar el turismo sustentable en la región.

La comunidad de Puerto Chale ya realiza diversas actividades que fortalecen la identidad local. Estos esfuerzos buscan reforzar la importancia de la ballena gris como un atractivo turístico y natural de gran valor.

La Ballena Gris: Identidad y Turismo

Los preparativos se dan de cara al inicio de la próxima temporada de avistamiento, que está programada para comenzar en enero de 2026. La funcionaria de Turismo señaló que la meta es que los participantes plasmen su visión sobre este emblemático mamífero marino.

El concurso es una herramienta para la promoción local y refuerza la idea de que la Ballena Gris es un pilar de la identidad de Puerto Chale. La intención es generar un impacto que trascienda la competencia y asegure la protección a largo plazo del ecosistema marino.