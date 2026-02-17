Turismo en Los Cabos 2025: creció 0.6% y generó 133 mil mdp

Los Cabos cerró 2025 con resultados positivos en el sector turístico, según el informe presentado por el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca). Durante el año pasado, el destino recibió 3.7 millones de turistas, lo que representó un crecimiento de 0.6% respecto al año anterior.

La actividad turística generó una derrama económica de 133,3 mil millones de pesos, consolidándose como uno de los principales motores del empleo local, representando 36.7% de la ocupación laboral en el municipio. Además, el turismo contribuye a un índice salarial 37.6% superior al promedio nacional, destacando su impacto positivo en la economía regional.

En este contexto, Rodrigo Esponda subrayó que el enfoque del sector seguirá orientado a la calidad de la experiencia turística:

“Nos vamos a enfocar en la calidad, tenemos que generar un poquito de crecimiento de manera estratégica en mercados puntuales, pero afortunadamente la estadía y la derrama es lo que genera los beneficios a la comunidad”.

Para 2026, según las proyecciones de Fiturca, se espera recibir un número similar de visitantes, pero se buscará atraer turistas con mayor poder adquisitivo que dejen una mayor derrama económica. El fideicomiso resaltó que este año el sector enfrenta retos importantes, como la situación política global y la economía mundial, que han afectado el turismo internacional.

