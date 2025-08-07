Turismo en Los Cabos mantiene niveles altos de ocupación durante el verano

La temporada de verano 2025 ha sido favorable para el sector hotelero en Los Cabos, registrando niveles de ocupación por encima del promedio anual, de acuerdo con datos de la Asociación de Hoteles de Los Cabos.

Lilzi Orci Fregoso, presidenta del organismo, informó que julio cerró con una ocupación del 72 %, una cifra que supera el promedio anual del 70 % y representa un punto porcentual más en comparación con el mismo mes del año anterior.

“En general, la temporada de verano fue muy buena. Algunos socios comentaban que se manejaron ocupaciones más altas que en años anteriores. Desde inicios de año hemos mantenido niveles estables”, comentó Orci Fregoso.

📈 Proyecciones para agosto y septiembre

La dirigente hotelera también compartió las proyecciones para los próximos meses. Para agosto, se espera una ocupación del 60 %, superior al 58 % registrado en 2024. En septiembre, tradicionalmente el mes más bajo debido a la estacionalidad y condiciones climáticas, se prevé un 48 %, aunque podría alcanzar el 50 %, como ocurrió el año pasado.

“Agosto está pronosticado al 60 %, arriba de lo registrado el año pasado. En septiembre bajamos a 48 %, pero es posible que igualemos el 50 % del año anterior”, añadió.

🏖️ Estabilidad y confianza en el destino

Orci Fregoso subrayó que, a pesar de los cambios estacionales, la ocupación hotelera en Los Cabos se ha mantenido estable durante todo el año, lo que refleja la confianza del turismo nacional e internacional en el destino.

