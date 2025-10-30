¿Qué tanto aumentará el turismo en México durante el Día de Muertos?

La celebración del Día de Muertos potenciará la hotelería nacional con la llegada de más de 1 millón 608 mil turistas al país. Este flujo de viajeros, esperado entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre, representa un sólido incremento del 2.3 por ciento respecto a las cifras registradas el año anterior.

A pesar del atractivo global de esta festividad, la mayor parte de la afluencia turística provendrá del mercado interno, ya que los visitantes nacionales sumarán el 73 % del total proyectado. Solo el 27% de los visitantes durante este periodo serán viajeros extranjeros, lo que subraya la fortaleza del turismo cultural doméstico.

La titular de Sectur, Josefina Rodríguez Zamora, aseguró que esta cifra confirma la solidez del turismo cultural, elevando la ocupación hotelera promedio a un 60.8%.

¿Cuáles serán las ciudades más visitadas en México en el Día de Muertos?

Destinos principales como Cancún, la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Riviera Maya comprenden gran parte de esta afluencia turística. Sin embargo, Sectur también reporta un crecimiento sostenido en lugares como Mazatlán, Acapulco y Puerto Vallarta.

La combinación estratégica de la oferta hotelera con la riqueza cultural busca extender la permanencia de los visitantes. Con este propósito, diversos resorts y cadenas en múltiples destinos han implementado campañas promocionales y bonos especiales, incentivando más el turismo.

¿Qué experiencias ofrece México durante el Día de Muertos?

En Ciudad de México, los visitantes disfrutarán de actividades icónicas como el Desfile de Día de Muertos, con alebrijes monumentales y catrinas coloridas a lo largo de Paseo de la Reforma. También podrán recorrer la monumental Ofrenda del Zócalo capitalino, el Panteón de Mixquic y las exhibiciones en Chapultepec y la Casa del Lago.

Por el lado de la sección hotelera, NH Collection en la Ciudad de México proveerán ubicaciones privilegiadas a sus huéspedes para gozar estas festividades. Además, estas instalaciones rendirán homenaje a la cultura mexicana con grandes ofrendas decoradas con flores de cempasúchil y otros elementos tradicionales

En el caribe mexicano, resorts como Kempinski Cancún preparan menús especiales y ofrendas decoradas para la Noche de Muertos. Por su parte, Rosewood Mayakoba organiza procesiones lumínicas, cenas bajo la ceiba y talleres dedicados a las catrinas y catrines.