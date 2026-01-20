Turismo mundial rompe récord histórico en 2025; México crece por encima del promedio

El turismo internacional marcó un hito histórico durante el 2025 al alcanzar su nivel más alto desde que se tienen registros. De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (ONU Turismo), las llegadas de viajeros internacionales crecieron un 4 % a nivel global, superando retos económicos y tensiones geopolíticas.

En este panorama de éxito mundial, México se consolidó como uno de los destinos más dinámicos, logrando un crecimiento del 6 % , una cifra que coloca al país por encima del desempeño promedio global y reafirma su posición como potencia turística.

Claves del éxito turístico en 2025:

Resiliencia económica: A pesar de la inflación sostenida en los servicios y los conflictos internacionales, la demanda por viajar no se detuvo.

México al alza: El país reportó incrementos sostenidos tanto en llegadas por vía aérea como en otros accesos, consolidando su atractivo en destinos de sol y playa, culturales y urbanos.

Impacto positivo: Este dinamismo se ha traducido en mayores ingresos por divisas y un fortalecimiento del empleo en el sector turístico nacional.

Perspectivas para 2026 La agencia de la ONU prevé que esta tendencia positiva se mantenga durante el 2026. Sin embargo, los expertos señalan que esto dependerá de la estabilidad económica mundial y de que no surjan nuevas interrupciones significativas en la movilidad internacional.

Para México, el reto será mantener la competitividad y la calidad de los servicios en un mercado global cada vez más demandante, aprovechando la inercia de recuperación tras la pandemia que ha impulsado a los viajeros a buscar experiencias culturales y recreativas en territorio mexicano.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO