Turismo de Baja California Sur opera con normalidad pese al huracán Priscilla

A pesar de las lluvias intensas y fuertes vientos provocados por el huracán Priscilla, el estado de Baja California Sur mantiene operaciones turísticas con normalidad, sin reportes de cancelaciones en vuelos ni afectaciones mayores en infraestructura.

Tanto el Aeropuerto Internacional de Los Cabos como el Aeropuerto Internacional de La Paz continúan funcionando de manera regular, de acuerdo con las autoridades estatales.

La titular de la Secretaría de Turismo y Economía (SETUE), Maribel Collins Sánchez, aseguró que la situación está bajo control y destacó la coordinación permanente con el sector turístico, cámaras empresariales, asociaciones hoteleras y cuerpos consulares.

“No tenemos ninguna novedad. El sector hotelero ha activado sus Consejos de Protección Civil y estamos monitoreando la situación en tiempo real”, señaló la funcionaria.

Actualmente, la ocupación hotelera en Baja California Sur se estima en 37 mil 500 turistas, de los cuales 30 mil se encuentran en Los Cabos y 5 mil en La Paz. Todos los huéspedes están resguardados bajo protocolos de seguridad establecidos por los centros de hospedaje.

Hoteles de Los Cabos activan protocolos de seguridad

El sector hotelero de Los Cabos activó sus planes internos de protección civil, diseñados para salvaguardar la integridad de sus visitantes ante fenómenos meteorológicos. Estos protocolos incluyen zonas seguras, abastecimiento de insumos, y comunicación constante con autoridades.

En contraste, las actividades marítimas —tanto de transporte como recreativas— fueron suspendidas desde el domingo por instrucciones de la Capitanía de Puerto, que mantiene cerrada la navegación debido al oleaje elevado y los vientos intensos generados por Priscilla.

Turismo sin interrupciones

Pese al impacto indirecto del huracán Priscilla en la región, los servicios turísticos no han sido interrumpidos. Las autoridades exhortan a los visitantes y residentes a seguir las recomendaciones de Protección Civil y mantenerse informados a través de canales oficiales.