¡”Habla inglés!” Turista alemana explota contra empleado en Puerto Vallarta (VIDEO)

Un video captado por cámaras de seguridad ha desatado una ola de indignación y debate en redes sociales, tras mostrar a una turista extranjera confrontando a un empleado de un establecimiento en la zona residencial Marina Vallarta, en Puerto Vallarta, por no hablar inglés. La mujer, quien se identifica como alemana, argumenta haber aprendido inglés y exige que el trabajador haga lo mismo para comunicarse con ella.

En el video, que dura más de dos minutos, se observa a la mujer cuestionando repetidamente al recepcionista, quien responde con incredulidad y un intento de explicar que no domina el idioma. La conversación escaló cuando la turista exigió saber el motivo del por qué no hablaba inglés.

El incidente ha generado reacciones encontradas en redes sociales. Algunos usuarios, como Martha Joya, argumentan que la mujer podría estar frustrada por una cita relacionada con su mascota y que la falta de personal bilingüe genera inconvenientes para los turistas.

“Solo le está diciendo que ella tiene una cita a las 11:30 para su perrito que agendó desde ayer y no puede regresar cuando él quiera. Ella es una doctora y no tiene tiempo, quería hablar con el dueño solo le dice como recomendación que tiene que aprender a hablar inglés. Esta es la desesperación de alguien a quien no le entienden lo que dice deberían contratar personal bilingüe, hay que superarse y hablar inglés hay quienes dejan buenas propinas. No sean malos. Pónganse en su lugar anda en sus 5 min”, señaló Joya.