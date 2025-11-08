Turista francés es hallado maniatado y golpeado en Cancún; autoridades investigan posible secuestro y robo

Un turista francés de aproximadamente 40 años de edad fue encontrado con signos de violencia durante la madrugada del viernes en una zona verde del Arco Vial, en el centro de Cancún. El hombre, identificado como Vicente Luisun “N”, fue localizado por automovilistas que, al percatarse de su estado, alertaron a las autoridades ante la posibilidad de un crimen de mayor gravedad.

De acuerdo con el reporte policial, la víctima presentaba diversos golpes, además de tener las manos atadas y la boca cubierta con cinta adhesiva, lo que apunta a un posible secuestro y posterior asalto. Los primeros informes indican que el ciudadano francés habría sido interceptado en otro punto de la ciudad por sujetos desconocidos que lo privaron de su libertad durante varias horas antes de abandonarlo en el lugar del hallazgo.

Elementos de la policía estatal acudieron de inmediato al sitio y lograron auxiliar al extranjero, quien, pese a las lesiones, se encontraba consciente. En su breve declaración, el turista relató que fue golpeado por sus agresores para despojarlo de sus pertenencias personales, entre ellas dinero en efectivo y dispositivos electrónicos. La falta de dominio del idioma español complicó la comunicación directa con las autoridades, lo que retrasó la obtención de detalles precisos sobre el sitio del secuestro y el número de involucrados.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al hombre en el lugar y posteriormente lo trasladaron al Hospital General de Cancún, donde fue reportado como estable y fuera de peligro. Personal médico confirmó que presentaba contusiones múltiples y heridas superficiales, sin lesiones que comprometieran su vida.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo abrió una carpeta de investigación por los delitos de asalto y privación ilegal de la libertad, con la colaboración de la policía turística y de inteligencia. Asimismo, la Embajada de Francia en México fue notificada sobre el incidente para ofrecer asistencia consular al afectado.

Este caso se suma a una serie de hechos recientes que han puesto bajo la lupa la seguridad de Cancún, uno de los principales destinos turísticos del país. Hace apenas unas semanas, un ciudadano extranjero fue asesinado en un centro nocturno de la zona hotelera, incidente por el que fue vinculado a proceso el jefe de seguridad del establecimiento.

Las autoridades estatales han reiterado su compromiso por reforzar la vigilancia, especialmente en áreas concurridas por turistas. Sin embargo, la percepción de inseguridad en el Caribe mexicano continúa siendo un tema de preocupación tanto para visitantes como para el sector hotelero, que depende directamente de la confianza internacional.

