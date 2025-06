Turista rescatada por Zofemat en Los Cabos

La rápida intervención de un elemento de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) de Los Cabos evitó una tragedia este jueves, cuando una joven turista de origen portugués fue arrastrada por el fuerte oleaje en playa Las Viudas. El rescate fue posible gracias a la oportuna respuesta de Alejandro Espinoza, quien logró extraerla del mar en cuestión de minutos.

La joven, identificada como Isabella N., de 16 años, narró que fue sorprendida por las olas y se vio imposibilitada de regresar a la orilla por sus propios medios. “Las olas me arrastraban, no había mucha gente que me escuchara”, relató más tarde. En ese momento crítico, la acción del colaborador de Zofemat fue crucial.

Según autoridades locales, Espinoza se encontraba realizando su recorrido de vigilancia cuando detectó la emergencia y acudió de inmediato al llamado de auxilio. La intervención no solo evitó un accidente mayor, sino que también evidenció la importancia de contar con personal capacitado en las playas de Los Cabos.

Zofemat Los Cabos destacó que este tipo de incidentes subraya la necesidad de respetar las señales de advertencia, como las banderas que indican las condiciones del mar. Asimismo, reiteró el llamado a acatar las indicaciones del personal salvavidas presente en las zonas costeras.

“La atención que me brindó fue excelente, me siento agradecida por su ayuda”, expresó la joven en referencia al elemento de Zofemat que la rescató. Tras el suceso, recibió atención médica sin que se reportaran lesiones de gravedad.

El Ayuntamiento de Los Cabos, a través de Zofemat, reafirmó su compromiso de fortalecer las capacidades de su personal y continuar impulsando una cultura de prevención en las playas, enfocada en la seguridad de turistas y residentes.

Este no es el primer caso en el que Zofemat Los Cabos actúa con eficacia ante emergencias en la zona. La dependencia ha incrementado su presencia en puntos de alto riesgo, sobre todo durante temporadas vacacionales y días de fuerte oleaje.