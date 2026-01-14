Nueve de cada diez turistas consideran a Los Cabos un destino seguro: Gobierno de BCS

La seguridad en Los Cabos mantiene una percepción positiva entre los visitantes, de acuerdo con los resultados de las encuestas de salida a turistas presentadas durante la primera Mesa de Seguridad 2026, encabezada por el Consejo Coordinador de Los Cabos y autoridades de los tres niveles de gobierno.

Durante el encuentro se informó que nueve de cada diez turistas que visitan el destino consideran que Los Cabos es un lugar seguro, percepción recabada principalmente de viajeros que concluyen su estancia y salen del municipio vía aeropuerto, lo que permite evaluar de manera directa la experiencia del visitante.

El representante del Gobierno de Baja California Sur en Los Cabos, René Núñez, señaló que estos ejercicios forman parte del monitoreo permanente para conocer la opinión de los turistas y fortalecer las estrategias en materia de seguridad turística.

“Compartir también cuál es la opinión que se da de los turistas que salen vía aeropuerto después de su estancia en Los Cabos. En este sentido, el resultado es satisfactorio, ya que nueve de cada diez visitantes mencionan que estamos bien en el tema de seguridad. Si bien las cifras son satisfactorias, nunca va a ser suficiente hasta que no contemos con la totalidad”, expresó.

De acuerdo con cifras correspondientes a 2025, Los Cabos recibió aproximadamente 3.7 millones de visitantes, quienes, según datos del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca), eligen este destino por la calidad de los servicios turísticos, las experiencias que ofrece y la sensación de seguridad durante su estancia.

