Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 14 de Enero, 2026
HomeTurismoNueve de cada diez turistas consideran a Los Cabos un destino seguro: Gobierno de BCS
Turismo

Nueve de cada diez turistas consideran a Los Cabos un destino seguro: Gobierno de BCS

Encuestas de salida presentadas en la Mesa de Seguridad 2026 revelan que nueve de cada diez turistas perciben a Los Cabos como un destino seguro.
14 enero, 2026
0
24
Seguridad Los Cabos

Foto: Luis Castrejón

La seguridad en Los Cabos mantiene una percepción positiva entre los visitantes, de acuerdo con los resultados de las encuestas de salida a turistas presentadas durante la primera Mesa de Seguridad 2026, encabezada por el Consejo Coordinador de Los Cabos y autoridades de los tres niveles de gobierno.

Durante el encuentro se informó que nueve de cada diez turistas que visitan el destino consideran que Los Cabos es un lugar seguro, percepción recabada principalmente de viajeros que concluyen su estancia y salen del municipio vía aeropuerto, lo que permite evaluar de manera directa la experiencia del visitante.

El representante del Gobierno de Baja California Sur en Los Cabos, René Núñez, señaló que estos ejercicios forman parte del monitoreo permanente para conocer la opinión de los turistas y fortalecer las estrategias en materia de seguridad turística.

LEE MÁS: Balandra y otras playas Platino de La Paz, joyas del turismo natural

“Compartir también cuál es la opinión que se da de los turistas que salen vía aeropuerto después de su estancia en Los Cabos. En este sentido, el resultado es satisfactorio, ya que nueve de cada diez visitantes mencionan que estamos bien en el tema de seguridad. Si bien las cifras son satisfactorias, nunca va a ser suficiente hasta que no contemos con la totalidad”, expresó.

De acuerdo con cifras correspondientes a 2025, Los Cabos recibió aproximadamente 3.7 millones de visitantes, quienes, según datos del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca), eligen este destino por la calidad de los servicios turísticos, las experiencias que ofrece y la sensación de seguridad durante su estancia.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Autor

  • Luis Castrejón

    Comunicólogo y reportero con más de 10 años de experiencia dentro de los medios nacionales y locales. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Autónoma de Guadalajara (UAG). Durante mi trabajo periodístico he tenido la oportunidad de cubrir eventos de relevancia nacional e internacional. Hace un año tuve la oportunidad de unirme a CPS Media, donde actualmente conduzco el espacio matutino de CPS Noticias y el programa Panorama Turístico.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasGobierno de Baja California SurGobierno de BCS
Articulo anterior

Se consolida el Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico en el Mar ...

Siguiente articulo

Refuerza Seguridad Pública de La Paz operativos focalizados contra robos y delitos ...