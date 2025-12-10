Turistas con ESTA tendrán que entregar historial de redes sociales hasta 5 años

El Gobierno de Estados Unidos avanza hacia un nuevo nivel de escrutinio digital al proponer que ciertos turistas entreguen su historial de redes sociales de los últimos cinco años como condición para ingresar al país. La medida, impulsada por la administración de Donald Trump, plantea una expansión significativa en los requisitos del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA), utilizado por ciudadanos de 42 países que pueden viajar sin visa por menos de 90 días.

El programa ESTA, que actualmente solicita solamente información básica como datos de pasaporte, fecha de nacimiento y antecedentes penales, incorporaría ahora exigencias consideradas de “alto valor”. Además del historial de redes sociales, se requerirían números telefónicos y correos electrónicos utilizados en los últimos cinco años, junto con la información personal de familiares cercanos, incluidos fechas de nacimiento, lugares de residencia y contactos recientes.

La propuesta, publicada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el Registro Federal, modificaría un sistema que desde 2016 ya incluía una pregunta opcional sobre redes sociales. Hasta hoy, los solicitantes podían omitirla sin consecuencias, algo que cambiaría radicalmente si la medida se convierte en un requisito obligatorio para quienes viajan mediante exención de visa.

El alcance de esta reforma recaería principalmente en ciudadanos de países como Reino Unido, Australia, Japón, Nueva Zelandia, Israel, Qatar y diversos países europeos que recurren de manera habitual al ESTA. Para ellos, el proceso electrónico dejaría de ser un trámite simplificado y se convertiría en una revisión profunda de su actividad digital reciente, con implicaciones aún inciertas sobre la manera en que las autoridades evaluarán esa información.

La administración Trump justifica este cambio bajo un discurso de endurecimiento migratorio que ya ha transformado casi todos los mecanismos de entrada a Estados Unidos durante los últimos once meses. Las restricciones se han extendido tanto a la migración regular como a la irregular, alineándose con la meta presidencial de reformar el sistema de inmigración legal y desplegar su plan de deportaciones masivas.

Este mayor escrutinio digital no es nuevo dentro del enfoque federal, pues ya se había aplicado a estudiantes extranjeros con visas académicas. Las embajadas y consulados fueron instruidos para analizar las redes sociales de los solicitantes en busca de posibles “actitudes hostiles” hacia Estados Unidos, un criterio que los llevó a exigir perfiles públicos y a considerar la ausencia de redes sociales como un factor negativo durante el proceso de aprobación.

La nueva propuesta abre un periodo de comentarios públicos hasta el 9 de febrero, dejando en manos de ciudadanos, organizaciones y expertos la oportunidad de cuestionar o respaldar la medida. Sin embargo, ante la falta de claridad sobre cómo será utilizada la información o qué impacto tendrá en la admisión final de los viajeros, el proyecto ya genera preocupación entre defensores de la privacidad y especialistas en movilidad internacional.

