Solo 3% de los turistas estadounidenses en Los Cabos reporta alguna discapacidad: Fiturca

Un análisis del perfil de los turistas que visitan Los Cabos revela que apenas el 3% de los visitantes estadounidenses presenta alguna discapacidad, pese a que el 16% de los viajeros domésticos en Estados Unidos tiene algún nivel de discapacidad.

Rodrigo Esponda Cascajares, director del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca), explicó que esta diferencia representa un 13% de oportunidad de mercado que el destino podría atender de manera integral.

“Llevamos dos años midiendo el perfil de los viajeros y los resultados muestran que solo el 3% de los turistas que visitan Los Cabos tienen alguna discapacidad. . Hemos realizado capacitaciones con prestadores de servicios turísticos y especialistas para integrar las propiedades y hacer mejoras que permitan la inclusión”, señaló Esponda.

LEE MÁS: Quintana Roo espera un fuerte incremento de turistas estadounidenses durante Thanksgiving

Fiturca destacó que estas acciones buscan que las instalaciones turísticas en Los Cabos sean más accesibles y que se pueda ofrecer una experiencia completa para todos los visitantes, incluyendo aquellos con discapacidad.

La medición del perfil de los turistas se realiza desde hace dos años y permite identificar oportunidades de crecimiento en segmentos de turismo inclusivo. La fundación subraya que la inclusión y la accesibilidad son factores estratégicos para consolidar a Los Cabos como un destino turístico competitivo y abierto a todos los públicos.