Turistas señalan falta de limpieza en Los Cabos; hoteleros buscan soluciones

La limpieza urbana en Los Cabos se ha convertido en un tema prioritario para autoridades y empresarios turísticos. Una encuesta de salida realizada por Fiturca reveló que muchos turistas perciben deficiencias en el mantenimiento de calles y espacios públicos, lo que afecta la experiencia turística en el destino.

Armando García, presidente del Consejo de Administración de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, reconoció la situación y detalló las acciones que se llevan a cabo desde la iniciativa privada.

“Los turistas detectan que no existe limpieza en el destino y que las calles están sucias. Estamos realizando campañas en nuestros hoteles y en los frentes de calle. También, en conjunto con el Consejo Coordinador, impulsamos el Fideicomiso del Derecho al Saneamiento Ambiental, que se proyecta para adquirir más camiones de basura”, explicó García.

Programas de limpieza y saneamiento urbano

García agregó que la Asociación de Hoteles, en conjunto con el Consejo Coordinador, trabaja en impulsar el Fideicomiso del Derecho al Saneamiento Ambiental, proyecto que tiene como objetivo adquirir más camiones de basura y fortalecer la infraestructura de limpieza en el destino.