Turistas gastan en promedio 3 mil 600 pesos diarios en La Paz

El gasto promedio diario de quienes visitan La Paz mediante plataformas digitales de hospedaje ronda los 3 mil 600 pesos, según datos de la Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad (SETUE) de Baja California Sur. El subsecretario de Turismo, Fernando Ojeda Aguilar, explicó que la mayor parte de este gasto se concentra en el consumo de alimentos y bebidas, beneficiando directamente a restaurantes y prestadores de servicios locales.

De acuerdo con Ojeda Aguilar, el turismo que utiliza opciones de hospedaje no hotelero ha incrementado su presencia en la capital del estado, lo que se refleja también en un aumento sostenido del consumo en giros turísticos.

“Según la estadística de estas plataformas, donde más gasta un turista de plataforma de hospedaje no hotelero, que así le conocen también, es en restaurantes. Son tal vez los prestadores de servicios que más se benefician. El mayor gasto que hacen, que en promedio en La Paz es de 3600 pesos diarios, es en restaurantes el mayor gasto que hacen”, puntualizó Ojeda Aguilar.

Ojeda Aguilar detalló que este perfil de visitante suele hacer reservaciones con poca anticipación, apoyado en herramientas tecnológicas, y en muchos casos se trata de turismo nacional. En ese sentido, destacó que el flujo de visitantes procedentes del interior del país ha crecido, mientras que los mercados internacionales siguen liderados por Estados Unidos y Canadá.

Aunque tradicionalmente el verano representaba una baja en la ocupación hotelera debido al aumento de gastos familiares, actualmente el promedio anual se mantiene en 70% en todo el estado. Para este verano de 2025, la SETUE prevé una ocupación hotelera similar, principalmente en Los Cabos, de acuerdo con reportes recientes de la Asociación de Hoteles de esa zona.

“Desde hace muchos años que Baja California Sur no tiene temporada baja. No tan aguda como hace 10 o 15 años. Por ejemplo, la ocupación promedio anual es del 70%. Es más alta que la media nacional y es alta ya que los hoteles todo el año tienen ese promedio. Sin duda los meses de verano, sobre todo vacaciones de verano, porque la familia tiene muchos gastos y demás, baja un poco. La realidad es que no, en este momento con el pronóstico de reservas podemos decir que va a ser un verano muy exitoso”, comentó Ojeda Aguilar.