Casi 20 mil turistas en Los Cabos bajo resguardo por paso del huracán Lorena

Ante el paso del huracán Lorena, los hoteles de Los Cabos han activado sus planes de contingencia para proteger a los casi 20 mil turistas actualmente hospedados en el destino. La medida forma parte de los protocolos certificados por Protección Civil, los cuales permiten a los centros de hospedaje operar como albergues temporales en caso de emergencia.

Según Lilzi Orci Fregoso, presidenta de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, la ocupación hotelera se encuentra en un 46 %, equivalente a aproximadamente 19 mil 600 visitantes.

“Estamos muy atentos con nuestro plan de contingencia para esta temporada. Cada hotel activó sus protocolos desde ayer o antier de manera preventiva. Debemos estar alerta para garantizar la seguridad de huéspedes y colaboradores”, afirmó.

✅ Coordinación con aeropuerto y autoridades

La presidenta del sector hotelero indicó que se mantiene una comunicación constante con el Aeropuerto Internacional de Los Cabos. Hasta la mañana del miércoles no se habían registrado afectaciones mayores, aunque más tarde se confirmó la cancelación de un vuelo con pasajeros de salida y llegada.

“Se dará atención puntual a los pasajeros afectados y serán reubicados en los siguientes vuelos”, añadió Orci Fregoso.

Además, los hoteles continúan trabajando en conjunto con Protección Civil y autoridades municipales y estatales para reforzar medidas de prevención y responder ante cualquier eventualidad.

🌧️ Lorena deja lluvias y crecida de arroyos en Los Cabos

El huracán Lorena ha provocado lluvias intensas, ráfagas de viento, el cierre del puerto y la crecida de arroyos en distintas zonas del municipio. Las autoridades de los tres niveles de gobierno exhortan a la población —incluidos turistas— a seguir las indicaciones oficiales, evitar zonas de riesgo y mantenerse informados únicamente a través de canales institucionales.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento