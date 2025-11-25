Tutorial definitivo para comprender y utilizar FIFA PASS USA de forma fácil y completa

1. ¿Qué es FIFA PASS USA?

FIFA PASS es la plataforma oficial de streaming de la FIFA. Está disponible en Estados Unidos y permite ver partidos, repeticiones completas, documentales, series, contenido histórico y torneos juveniles o alternativos que suelen ser difíciles de encontrar en otras plataformas. Funciona como un servicio gratuito con contenido adicional sujeto a derechos televisivos en cada país.

2. Qué incluye FIFA PASS USA

La versión estadounidense suele ofrecer más contenido que otras regiones debido a acuerdos de distribución. Entre lo más destacado se encuentran:

Torneos disponibles

Copas del Mundo masculinas y femeninas (contenido histórico y especiales)

Mundiales Sub-17, Sub-20, futsal y fútbol playa

Documentales y producciones originales

Repeticiones completas de torneos archivados

Archivo histórico

Incluye partidos desde mediados del siglo XX, finales completas, recopilaciones, jugadas icónicas y goles famosos. Es uno de los catálogos deportivos más grandes del mundo.

Contenido especial

Series sobre entrenadores

Perfiles de jugadores

Historias de selecciones

Resúmenes avanzados y análisis

3. Precio y tipo de acceso

FIFA PASS USA ofrece una gran parte de su contenido de forma gratuita. Dependiendo del torneo, ciertos partidos pueden no estar disponibles por derechos exclusivos de cadenas estadounidenses como Fox o Peacock. En esos casos, la plataforma solo permite ver resúmenes o contenido relacionado.

Por ahora, no existe un plan de pago propio de FIFA PASS en Estados Unidos.

4. Cómo instalar FIFA PASS USA

La plataforma está disponible en:

Android

iPhone

Roku

Samsung TV

LG TV

Amazon Fire TV

Apple TV

Navegadores web

Instalación en móvil

Abre Google Play o App Store. Busca “FIFA+” o “FIFA PASS”. Descarga la aplicación oficial. Selecciona idioma y región. Inicia sesión o crea una cuenta.

5. Cómo crear una cuenta

Entra a la app o al sitio web. Selecciona “Sign Up”. Ingresa nombre, correo y contraseña. Acepta las políticas. Confirma el correo electrónico.

La cuenta queda lista para usar en cualquier dispositivo.

6. Uso de FIFA PASS fuera de Estados Unidos

El catálogo cambia según la región. Para acceder a la versión de Estados Unidos desde otros países, la plataforma debe detectar región estadounidense en navegador o configuración. Al cambiar la región, basta con cerrar sesión y volver a iniciar para actualizar el catálogo.

7. Secciones principales de la plataforma

Matches

Permite buscar partidos completos, clasificarlos por torneo, año o fase, y acceder a repeticiones completas según disponibilidad.

Originals

Aloja documentales, miniseries, entrevistas y producciones exclusivas.

Archive

La sección más valiosa: finales históricas, mundiales antiguos, partidos completos y recopilaciones de grandes figuras.

Highlights

Resúmenes de goles, mejores momentos y análisis breves.

8. Consejos para aprovechar FIFA PASS USA

Utilizar la barra de búsqueda por jugador o selección para encontrar contenido específico. Entrar a “Continue Watching” para retomar partidos o documentales largos. Activar subtítulos, disponibles en varios idiomas, incluidos inglés y español. Filtrar por año para encontrar partidos exactos de un mundial específico. Guardar contenido para verlo después si la app lo permite en tu dispositivo.

9. Problemas comunes y soluciones

“Content not available in your region”

El contenido está limitado por derechos. Cambia la región o revisa si el torneo está transmitido por una cadena local.

“Video can’t be played”

Cierra sesión, limpia la caché o reinstala la aplicación.

Fallas en Smart TVs

Reinstala la app, actualiza el software de la televisión o apaga y enciende el sistema.