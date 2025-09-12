Tyler, The Creator anuncia fechas para Latinoamérica como parte de CHROMAKOPIA The World Tour
Recientemente se ha confirmado más fechas para el CHROMAKOPIA The World Tour de Tyler, The Creator, en México y a lo largo de Latinoamérica, tomando lugar el próximo año.
De momento se han confirmado 8 lugares distintos a lo largo del subcontinente, con 16 fechas confirmadas y con la posibilidad de futuras fechas a confirmar.
Fechas y lugares confirmados para el CHROMAKOPIA The World Tour
- Lollapalooza Chile 2026, Santiago de Chile, Chile, 13 – 15 de marzo del 2026
- Lollapalooza Argentina 2026, San Isidro, Argentina, 13-15 de marzo del 2026
- Parque Viva, San José, Costa Rica, 18 de marzo del 2026
- Estéreo Picnic 2026, Bogotá, Colombia, 20-22 de marzo del 2026
- Lollapalooza Brasil 2026, Sao Paulo, Brasil, 20-22 de marzo del 2026
- Palacio de los Deportes, Ciudad de México, México 24 de marzo del 2026
- Arena Guadalajara, Guadalajara, México, 29 de marzo del 2026
- Coliseo de Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico, 31 de marzo del 2026
La preventa para algunas de estas fechas aún no comienza, sin embargo, se espera que comiencen durante finales de la tercera semana de septiembre, con los precios variando dependiendo del país.
Este tour mundial forma parte de la exposición de su octavo álbum Chromakopia, lanzado el 28 de octubre del 2024 a nivel mundial contando con 14 canciones, este tour ya ha pasado a lo largo de Estados Unidos y tiene fechas próximas a lo largo de Asia.
Con álbumes anteriores como “Call Me If You Get Lost“, “IGOR”, “Flower Boy” y “Cherry Bomb”, Tyler, The Creator se ha convertido en uno de los artistas a nivel mundial más respetados y exitosos de este siglo.
Y con su álbum más reciente “DON’T TAP THE GLASS“, Tyler ha expandido sus horizontes con respecto a su género musical, mostrando una faceta nueva en su carrera artística.
