Venta de boletos abierta: Tyler, The Creator se presentará en CDMX y Guadalajara

Los fanáticos de Tyler, The Creator ya pueden celebrar: el rapero, cantante y productor estadounidense traerá su gira mundial CHROMAKOPIA a México en marzo de 2026. Los conciertos en Ciudad de México y Guadalajara prometen ser una experiencia única, llena de música, creatividad y espectáculo visual, y los boletos ya se encuentran disponibles para su compra.

Los shows se realizarán en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México el 24 de marzo y en el Auditorio Telmex de Guadalajara el 29 de marzo. Los fanáticos ya pueden asegurar su lugar en estos conciertos como parte de la gira CHROMAKOPIA: THE WORLD TOUR.

Los boletos se pueden adquirir a través de Ticketmaster México, y los precios varían según la ubicación dentro del recinto:

Pista: $4,067.25 MXN

Nivel B: $5,691.50 – $7,968.25 MXN

Nivel C: $3,211.50 – $4,271.80 MXN

Nivel D: $1,723.50 – $2,188.60 MXN

Nivel E: $1,103.50 – $1,324.30 MXN

Las entradas están disponibles ya que los conciertos de Tyler, The Creator suelen agotarse rápidamente debido a su enorme popularidad.

Tyler, The Creator es conocido por su creatividad, estilo único y espectáculos innovadores que combinan música en vivo con impactantes elementos visuales y escénicos. Su gira CHROMAKOPIA promete ser una experiencia inolvidable para todos sus seguidores.

Además de México, el artista visitará importantes ciudades de América Latina, incluyendo São Paulo, Brasil, y Bogotá, Colombia, participando en destacados festivales internacionales.