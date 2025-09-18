Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 18 de Septiembre, 2025
HomeEspectáculosVenta de boletos abierta: Tyler, The Creator se presentará en CDMX y Guadalajara
Espectáculos

Venta de boletos abierta: Tyler, The Creator se presentará en CDMX y Guadalajara

Ya están disponibles los boletos para los conciertos de Tyler, The Creator en México. No te pierdas su gira CHROMAKOPIA.
Gabriela Michelle Ruíz Arce
18 septiembre, 2025
0
20
tyler the creator

Redes Sociales

Los fanáticos de Tyler, The Creator ya pueden celebrar: el rapero, cantante y productor estadounidense traerá su gira mundial CHROMAKOPIA a México en marzo de 2026. Los conciertos en Ciudad de México y Guadalajara prometen ser una experiencia única, llena de música, creatividad y espectáculo visual, y los boletos ya se encuentran disponibles para su compra.

Los shows se realizarán en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México el 24 de marzo y en el Auditorio Telmex de Guadalajara el 29 de marzo. Los fanáticos ya pueden asegurar su lugar en estos conciertos como parte de la gira CHROMAKOPIA: THE WORLD TOUR.

Los boletos se pueden adquirir a través de Ticketmaster México, y los precios varían según la ubicación dentro del recinto:

  • Pista: $4,067.25 MXN

  • Nivel B: $5,691.50 – $7,968.25 MXN

  • Nivel C: $3,211.50 – $4,271.80 MXN

  • Nivel D: $1,723.50 – $2,188.60 MXN

  • Nivel E: $1,103.50 – $1,324.30 MXN

Las entradas están disponibles ya que los conciertos de Tyler, The Creator suelen agotarse rápidamente debido a su enorme popularidad.

Tyler, The Creator es conocido por su creatividad, estilo único y espectáculos innovadores que combinan música en vivo con impactantes elementos visuales y escénicos. Su gira CHROMAKOPIA promete ser una experiencia inolvidable para todos sus seguidores.

Además de México, el artista visitará importantes ciudades de América Latina, incluyendo São Paulo, Brasil, y Bogotá, Colombia, participando en destacados festivales internacionales.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasConciertoTicketmaster
Articulo anterior

VIDEO: Dos mujeres se enfrentan en vía pública de Cabo San Lucas

Siguiente articulo

Denisse Maerker revelará en documental la historia no contada del PRI