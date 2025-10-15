UABCS 2025: Festival del Libro y las Artes Escénicas inicia con homenaje al teatro

La Feria Universitaria del Libro UABCS 2025 comenzó el pasado 14 de octubre con la Universidad Veracruzana (UV) como invitada de honor. La edición se extiende hasta el 17 de octubre en el campus La Paz, ofreciendo un programa con poco más de 35 actividades culturales.

El eje temático de la feria este año es el teatro, un género seleccionado por su profunda riqueza expresiva. El evento reúne a autores, académicos y editoriales para fomentar la lectura y celebrar las artes escénicas.

El Dr. Dante Salgado González, rector de la UABCS, inauguró el festival destacando su función como “espacio de pausa y reflexión” ante el ritmo vertiginoso de la vida. La intención es revalorizar el libro como un “instrumento de cultura, civilización y formación” para la sociedad.

El valor del teatro en la formación crítica

El rector Salgado González celebró que la UABCS haya dedicado esta edición al teatro. Comentó que este género frecuentemente queda relegado, incluso dentro de los programas académicos de literatura.

A pesar de esta marginación, el teatro juega un papel clave en la formación crítica y sensible de las personas. La UABCS también reconoció la decisión de elegir a la UV como invitada de honor por su vasta labor editorial.

La editorial de la UV celebra 70 años de historia

En representación de la institución invitada, el Mtro. Agustín del Moral Tejeda, director de la Editorial de la UV, agradeció el reconocimiento. Mencionó que esta casa de estudios está próxima a cumplir 70 años de labor editorial ininterrumpida

La editorial, fundada por Sergio Galindo, ha sido cuna de autores fundamentales de la literatura latinoamericana. Del Moral Tejeda resaltó que la dedicatoria al teatro es pertinente, pues coincide con el centenario natalicio de Emilio Carballido.