UABCS celebra 50 años con conferencia magistral sobre su historia y legado

Medio siglo de vida académica

La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) celebra 50 años de trayectoria con una conferencia magistral dedicada a reflexionar sobre su papel en el desarrollo social, político y educativo del estado.

El evento se realizará el jueves 15 de enero de 2026 a las 16:00 horas en el Auditorio de Ciencias Sociales y Humanidades. La entrada será gratuita y estará abierta tanto a la comunidad universitaria como al público en general.

La conferencia lleva por título: “A 50 años de la fundación de la Universidad Autónoma de Baja California Sur en el contexto de la creación del Estado libre y soberano de Baja California Sur y la promulgación de su Constitución Política”.

Los ponentes serán Domingo Valentín Castro Burgoin y Renato Beltrán Salcedo, especialistas en historia y derecho. El moderador será Valente Salgado Cota.

Historia de la UABCS

La universidad fue fundada en 1976, en paralelo con la consolidación de Baja California Sur como estado libre y soberano. Desde entonces, se ha convertido en un referente en la formación de profesionales y en la investigación científica.

Sus áreas de trabajo abarcan ciencias marinas, sociales, agropecuarias y humanísticas. Gracias a ello, la UABCS ha contribuido de manera constante al desarrollo de la región.

Reflexión y futuro

El 50 aniversario es una oportunidad para valorar el impacto de la universidad en Baja California Sur. Además, permite analizar cómo la institución ha acompañado los cambios políticos y sociales del estado en las últimas cinco décadas.

La conferencia busca abrir un espacio de diálogo y reflexión. Al mismo tiempo, proyecta el futuro de la UABCS como una institución clave en la vida académica y cultural de la entidad.

La UABCS extendió la invitación a toda la ciudadanía. El evento forma parte de un calendario de actividades conmemorativas que se desarrollarán durante todo el año.

Con esta conferencia, la universidad reafirma su compromiso de ser un espacio de conocimiento y encuentro. Además, celebra su historia y fortalece su papel en el presente y futuro de Baja California Sur.

