UABCS abrirá nuevos campus en Los Cabos; falta conexión de agua para iniciar clases

La construcción de los campus Portales y La Ribera de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) en el municipio de Los Cabos ha generado altas expectativas entre estudiantes y familias, al representar una ampliación significativa en la oferta de educación superior en la región.

En declaraciones recientes, el rector de la UABCS, Dante Arturo Salgado González, informó que la apertura de ambas extensiones universitarias está prevista para el mes de agosto. No obstante, aclaró que aún no existe una fecha confirmada para el inicio de clases, ya que los nuevos planteles no cuentan con servicio de agua potable.

“Queremos abrir tanto el Campus los Portales en Cabo San Lucas, como en La Ribera en el mes de agosto. Nos comentaba el maestro Juan Pérez, que solo estamos esperando ya el tema del agua. Ninguno de nuestros dos nuevos campus en Los Cabos tiene agua potable; siendo escuelas es necesario contar con ello. Ahorita nos encontramos en la gestión con el municipio, una vez que nos liberen la autorización para contar con vital líquido. Nosotros vamos a establecer fechas para inaugurar las instalaciones, las cuales ya cuentan concluidas todas las obras civiles”.

La UABCS confirmó que el campus Portales ofrecerá programas académicos vinculados a las Ciencias de la Salud, como Enfermería y Psicología, además de la carrera en Sistemas Computacionales. En cuanto al campus La Ribera, este estará enfocado en el sector turístico, con las licenciaturas en Gestión de Servicios Turísticos y Gastronomía.

“En Los Portales de arranque van carreras de Ciencias de la Salud como enfermería y psicología; alternativamente trabajo social. Además en el campus se va a ofertar una carrera relacionada con Sistemas Computacionales. En La Ribera vamos arrancar con dos programas de Gestión de Servicios Turísticos y con Gastronomía. La nueva noticia para Los Cabos es que se amplía la capacidad para recibir estudiantes, tanto en Los Portales y La Ribera”.

Hasta el momento, el Organismo Operador del Agua Potable no ha emitido una postura oficial sobre posibles problemas de infraestructura u operación que estén impidiendo el suministro de agua a los nuevos planteles. Actualmente, la UABCS en Cabo San Lucas atiende a cerca de mil 800 estudiantes, cifra que se espera incremente de forma significativa con la apertura de las nuevas sedes.