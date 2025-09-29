La UABCS premia a alumnos de Humanidades con mejores calificaciones

La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) celebró el talento y la perseverancia de sus estudiantes más destacados del Departamento Académico de Humanidades en una ceremonia especial.

En el evento, se galardonó a los alumnos que alcanzaron los promedios más altos durante el último ciclo escolar, un reconocimiento a su esfuerzo constante y excelencia académica. El acto, que tuvo lugar el 26 de septiembre, fue encabezado por el rector, Dr. Dante Arturo Salgado González, quien felicitó personalmente a los jóvenes por su compromiso.

Los estudiantes homenajeados pertenecen a las licenciaturas en Lengua y Literatura, Filosofía, Lenguas Modernas, Historia, Enfermería, Psicología y Ciencias de la Educación.

Un ejemplo a seguir en la sociedad

Durante su mensaje, el rector enfatizó que reconocer a los mejores promedios va más allá del desempeño en las aulas, ya que estos estudiantes se convierten en un modelo a seguir para sus compañeros y la comunidad.

Aseguró que, en el futuro, serán profesionistas capaces no solo de cumplir sus metas personales, sino de contribuir de manera significativa al desarrollo de la sociedad.

Finalmente, los invitó a mantener la pasión y la motivación en sus estudios, y expresó su deseo de verlos nuevamente en su ceremonia de graduación para cerrar este ciclo de forma memorable.

El talento de la UABCS

Por su parte, la Dra. Marta Piña Zentella, jefa del Departamento Académico de Humanidades, señaló que estos reconocimientos son un reflejo de la calidad de los programas educativos que ofrece la UABCS. Resaltó la importancia de seguir impulsando una formación integral para los futuros profesionistas.

Asimismo, destacó el compromiso de la universidad con la excelencia educativa y la necesidad de acompañar de cerca al talento joven.