UABCS regresa a Asociación Nacional de Economía gracias al impulso estudiantil

La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) ha regresado a la Asociación Nacional de Estudiantes de Economía (ANEE), un hito impulsado directamente por su propio alumnado. Este logro posiciona a la institución en un espacio de diálogo académico nacional, integrándose a una red de 26 universidades de cinco regiones del país durante la III Asamblea Nacional de Representantes

La representación estudiantil, crucial en esta nueva etapa, recae en jóvenes de séptimo semestre de la Licenciatura en Economía. Paul Danilo Sández Vidales asume como primer representante, acompañado por Gema Marín Rubio como segunda. Además, Óscar Yahir Hernández Belmonte, Mariana Nizaguie Lucero Aguilar y Jael Mini Velasco Gutiérrez fueron designados como secretarios.

El Mtro. Isaías Ruiz Ceseña, jefe del Departamento Académico de Economía de la UABCS, destacó la importancia de este paso.

“Su participación en la ANEE, sin duda será una plataforma para fortalecer tanto su desarrollo personal y profesional, al igual que la proyección de la Universidad a nivel nacional”, subrayó

Compromiso y visión estudiantil

El entusiasmo y la gestión de las y los alumnos de séptimo semestre fueron el motor de esta reincorporación. El académico Ruiz Ceseña reconoció su esfuerzo y destacó cómo esta acción refleja el talento y el compromiso de la comunidad estudiantil de la UABCS.

Esto es una clara muestra de que los jóvenes universitarios poseen un gran potencial para aportar ideas frescas y soluciones innovadoras a los retos económicos y sociales que enfrenta el país.

Horizontes académicos y profesionales

La ANEE funciona como un pilar para las instituciones que imparten economía, fomentando el intercambio académico entre estudiantes, impulsando actividades culturales y científicas complementarias, y promoviendo la difusión de investigaciones y materiales generados por los universitarios.

La participación en esta asociación será una plataforma robusta para el crecimiento personal y profesional de los estudiantes, al tiempo que eleva la proyección de la UABCS a escala nacional.