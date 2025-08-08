UABCS abre audiciones para integrar su Coro Universitario este agosto

La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) anunció la apertura de audiciones para formar parte de su Coro Universitario, una de las agrupaciones culturales más representativas de la institución, con una trayectoria consolidada en la vida artística del estado.

Las pruebas se realizarán los días 11 y 14 de agosto, en horario de 13:00 a 15:00 horas, en el salón de música ubicado detrás del Poliforo Cultural Universitario, en el campus principal de la universidad.

A diferencia de otros procesos institucionales, esta convocatoria está abierta al público en general, no únicamente a estudiantes o trabajadores universitarios. Está dirigida a personas mayores de 18 años, con o sin experiencia previa en canto, que deseen explorar o perfeccionar sus habilidades vocales.

El Lic. Emanuel Loria Ojeda, jefe del Departamento de Difusión Cultural, enfatizó que más allá de ser una agrupación artística, el Coro Universitario es una experiencia formativa, transformadora y emocionalmente enriquecedora.

“A través de la música, buscamos generar comunidad, sensibilidad artística y un profundo sentido de identidad. Vivir la experiencia del coro es fortalecer la vida universitaria desde una perspectiva humana, colaborativa y abierta”, explicó el funcionario.

El coro ha representado a la UABCS en diversos eventos académicos, artísticos y cívicos, tanto dentro como fuera del estado, consolidándose como una plataforma cultural de alto valor. Además, funciona como un espacio de aprendizaje continuo para quienes buscan desarrollar su voz y su capacidad de trabajo en grupo mediante el arte.

Quienes estén interesados pueden acudir directamente al Departamento de Difusión Cultural, comunicarse al teléfono 612 123 8800, extensión 1580, o consultar la página de Facebook @UABCS Difusión Cultural para conocer los detalles.

