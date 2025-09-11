UABCS anuncia ingenierías en ciberseguridad e Inteligencia Artificial

La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) inauguró el 10 de septiembre el III Foro Internacional de Programación y Vida Digital en el Mundo Actual, un lugar que durante dos días reúne expertos y aprendices de la era digital.

Durante este evento, el rector, Dr. Dante Salgado González, aprovechó para reafirmar el compromiso institucional con el futuro tecnológico de México, anunciando una ambiciosa inversión en infraestructura y la creación de nuevas ingenierías.

En este marco, el rector Salgado González detalló que la UABCS está trabajando en la construcción de modernos laboratorios, aulas y un auditorio de primer nivel que pronto estarán disponibles para la comunidad estudiantil.

Además, destacó la reciente apertura de la Ingeniería en Ciberseguridad el año pasado y la inminente oferta de la Ingeniería en Inteligencia Artificial, prevista para el próximo año.

Estudiantes: La clave del cambio

El rector Salgado González hizo un llamado especial al estudiantado de la UABCS y a los jóvenes de preparatoria presentes, instándolos a perseverar en sus estudios y a culminar una carrera universitaria, pues su preparación es fundamental para el desarrollo del país.

Uniendo su voz, el Mtro. Servando Espinoza Villavicencio, de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de BCS, se dirigió a la juventud presente. Hizo hincapié en que la corrupción no es exclusiva del ámbito gubernamental, sino que también se arraiga en la sociedad. Además, señaló que las nuevas generaciones poseen el poder de romper viejos patrones y forjar una cultura diferente.

Por su parte, el Dr. Andrés Sandoval Bringas, quien encabeza el Departamento Académico de Sistemas Computacionales, resaltó la importancia capital de estos foros para enriquecer la formación y potenciar el desarrollo de los alumnos.