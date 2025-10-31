¡Tercer lugar! UABCS conquista el podio en Congreso Agrícola CICA 2025

La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) logró un notable reconocimiento en el XXVIII Congreso Internacional en Ciencias Agrícolas (CICA 2025). El equipo de jóvenes universitarios aseguró el tercer lugar en la rigurosa categoría de carteles científicos.

Este logro se consiguió gracias al trabajo titulado “Evaluación de producción y calidad de tres variedades de pepino (Cucumis sativus L.) en condiciones de hidroponía”. El triunfo refleja el firme compromiso de las y los jóvenes con la investigación aplicada y la sostenibilidad agrícola moderna.

El congreso se desarrolló en Mexicali, Baja California, bajo el lema central de “Innovación biotecnológica: retos y oportunidades en la agricultura moderna”. La reunión congregó a expertos, académicos, estudiantes y miembros de los sectores público y privado para analizar avances tecnológicos y fortalecer la producción sustentable.

Un equipo crucial de la UABCS

La delegación de la UABCS, proveniente del Departamento Académico de Agronomía, incluyó a seis profesoras y profesores, dos ayudantes académicos y diez estudiantes. Estos participantes presentaron tanto ponencias orales como diversos carteles científicos sobre múltiples tópicos cruciales.

El equipo compartió avances en eficiencia de riego y sistemas alternativos de producción. También se divulgaron estudios sobre alternativas de fertilización sustentable y la identificación y manejo de plagas en plantas ornamentales.