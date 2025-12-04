UABCS anuncia regreso a clases tras concluir periodo de exámenes

La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) dio a conocer el fin del ciclo escolar actual, lo que representa la culminación de las clases formales del semestre y la entrada de su fase final, donde los estudiantes únicamente presentan exámenes y evaluaciones.

Conforme a su calendario oficial, el nuevo periodo académico iniciará el próximo 3 de febrero, fecha en la que estudiantes universitarios retornarán a las aulas en los distintos campus del estado.

Durante esta etapa, la UABCS mantiene activa la aplicación de exámenes ordinarios y extraordinarios, en un ambiente donde docentes y coordinaciones académicas continúan labores para cerrar el semestre en orden. La institución señaló que los procesos de evaluación se desarrollan con normalidad y siguiendo las disposiciones académicas establecidas.

En paralelo, la universidad dio a conocer que las actividades administrativas permanecerán en operación hasta el 17 de diciembre, cuando el personal concluirá su jornada anual. Estas labores incluyen atención en control escolar, servicios escolares, recursos humanos y áreas de apoyo universitario, esenciales para el cierre formal del semestre en la UABCS.

Después del receso de fin de año, el personal administrativo regresará a sus puestos el 12 de enero, con el fin de preparar la logística, inscripciones y trámites previos al inicio del nuevo semestre. La UABCS destacó que este periodo es clave para la organización interna y para garantizar que el retorno estudiantil del 3 de febrero se realice sin contratiempos.

Con este calendario, la UABCS se encamina al cierre de 2025 reafirmando su compromiso con la continuidad académica y el orden institucional. La universidad invitó a sus estudiantes a mantenerse atentos a los avisos oficiales y a cumplir con sus procesos de evaluación, recordando que el descanso formal llegará una vez concluidos los exámenes de fin de semestre.