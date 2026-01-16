UABCS conmemora su 50 aniversario con conferencia sobre historia, luchas cívicas y legado constitucional de Baja California Sur

Como parte de las actividades conmemorativas por el 50 aniversario de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), se realizó un evento académico que reunió a autoridades universitarias, docentes, estudiantes y actores vinculados a los procesos históricos que dieron forma al estado y a la máxima casa de estudios.

Durante la jornada, el historiador Domingo Valentín Castro Burgoin ofreció una reflexión profunda sobre la historia de Baja California Sur, destacando que el pasado no es un hecho distante, sino una realidad viva que permanece en las nuevas generaciones. Subrayó que muchos acontecimientos históricos han sido conocidos y transmitidos a través de la familia, la formación académica y los contenidos regionales incorporados desde la educación básica.

Castro Burgoin reconoció a quienes participaron directamente en la fundación de la UABCS, así como a los primeros rectores y sus familias, señalando que el nacimiento de la universidad estuvo estrechamente ligado a un contexto social y político marcado por la participación ciudadana y el anhelo de desarrollo educativo para el estado.

En su intervención, también evocó la transición de Baja California Sur de territorio a estado, resaltando el papel de los diputados constituyentes y la trascendencia de la Constitución Política de Baja California Sur, como resultado de las luchas cívicas de la década de los setenta, entre ellas el Frente de Unificación Sudcaliforniano y el Movimiento Loreto 70, movimientos que definieron el rumbo democrático de la entidad.

Por su parte, el expositor Renato Beltrán Salgado complementó la reflexión histórica al destacar la importancia de preservar la memoria colectiva y el legado institucional, señalando que la UABCS ha sido un actor clave en la formación de ciudadanía crítica y en la consolidación de los valores que distinguen a la sociedad sudcaliforniana, como el pacifismo, la solidaridad y el sentido comunitario.

El evento, ya realizado, se consolidó como uno de los actos más significativos del programa conmemorativo del 50 aniversario de la UABCS, al fortalecer el vínculo entre historia, educación superior y compromiso social, reafirmando el papel de la universidad como guardiana de la identidad y el desarrollo de Baja California Sur.