UABCS lanza convocatoria en línea para su carrera de Biología Marina 2026

La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) ha puesto en marcha su proceso de admisión para uno de sus programas más emblemáticos y de mayor prestigio.

A partir de este viernes 3 de octubre, los aspirantes a la carrera de Biología Marina podrán consultar la convocatoria oficial, la cual estará disponible en el portal web de la institución.

Este proceso de selección se ha diseñado para ser completamente en línea, una medida que busca facilitar el acceso a todos los interesados, sin importar su lugar de residencia.

Quienes logren un lugar en esta nueva generación comenzarán su formación académica el próximo 3 de febrero de 2026

¿Por qué es tan reconocida la carrera de Biología Marina?

La carrera de Biología Marina de la UABCS goza de un amplio reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional.

Su plan de estudios, estructurado en nueve semestres, está enfocado en preparar profesionales altamente competentes en áreas cruciales como la conservación.

Además, se aprende sobre el manejo sostenible de los ecosistemas y la protección de la biodiversidad marina, desde una perspectiva científica, tecnológica y de gestión.

¿Cuál es el enfoque de su formación?

La formación de los estudiantes se orienta hacia la investigación, la divulgación de la ciencia y el fomento del desarrollo sustentable en la región.

El objetivo es beneficiar a la sociedad a través de principios sólidos como la responsabilidad social, la equidad de género, la inclusión, la excelencia y una cultura de paz.

La UABCS invita a todos los interesados a visitar su página oficial, www.uabcs.mx, para conocer a fondo los requisitos, los detalles del proceso y la información completa del programa educativo.