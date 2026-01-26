Ciencia sin fronteras: UABCS y Museo de San Diego se unen para proteger la flora de BCS

La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) continúa consolidando su proyección internacional. En un encuentro estratégico, representantes del Herbario Fanerogámico de la universidad y del San Diego Natural History Museum sentaron las bases para una cooperación científica que busca profundizar en el estudio, conservación y manejo de las colecciones botánicas de la región.

La reunión contó con la presencia de figuras clave en el ámbito científico, como el Ph.D. Jon P. Rebman, curador del herbario del museo de San Diego y una autoridad en la flora de la península de Baja California. Por parte de la UABCS, el Dr. Esli Alexis Mayer Félix, responsable del Herbario Fanerogámico, destacó que este acercamiento es fundamental para enriquecer los procesos de investigación y la formación de nuevos especialistas en biodiversidad.

Durante la jornada de trabajo, ambas instituciones intercambiaron experiencias sobre la documentación y preservación de especies. El objetivo es claro: generar un mayor conocimiento científico que permita proteger el patrimonio natural de Baja California Sur, utilizando las colecciones botánicas como una herramienta viva para entender los retos ambientales actuales.

Proyectos a futuro: Uniendo bases de datos

Esta colaboración no se quedará solo en el papel. El Dr. Mayer Félix subrayó que se han planteado líneas de acción muy concretas que beneficiarán tanto a la comunidad académica como al entorno natural del estado. Entre los puntos más relevantes se encuentran:

Investigación conjunta: Estudios profundos sobre la flora silvestre que habita en Baja California Sur.

Intercambio de información: Enriquecer las bases de datos de ambos herbarios para realizar estudios comparativos más precisos.

Capacitación: Talleres y acciones de divulgación dirigidas a estudiantes sudcalifornianos de biología y áreas afines.

El investigador universitario resaltó que el intercambio con una institución de la talla del San Diego Natural History Museum permite que la UABCS se mantenga a la vanguardia en el manejo de colecciones. “Este acercamiento nos permitirá generar un mayor conocimiento científico orientado a la conservación”, concluyó Mayer Félix, reafirmando el papel de la universidad como guardiana del conocimiento biológico en la media península.

