UABCS crea mural para fomentar la paz y prevenir adicciones en la juventud

La comunidad de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), integrada por estudiantes, personal académico y directivo, unió esfuerzos para crear el mural colectivo “Educación por la Paz” en el Centro de las Artes Universitarias.

Esta iniciativa forma parte de la Jornada Nacional de Tequios y Murales por la Paz, un programa coordinado por el Gobierno de México para promover la cohesión social.

Para la UABCS, estas actividades representan una herramienta fundamental para contribuir a la prevención de las adicciones y fortalecer un entorno de respeto y convivencia para las y los jóvenes.

¿Qué representa el diseño colaborativo del mural?

El mural es el resultado de un diseño colaborativo que integra símbolos de diversidad, unidad y una cultura de paz.

A través de esta expresión artística, la comunidad universitaria materializó su compromiso con la transformación social desde la creatividad, plasmando mensajes de armonía, respeto y solidaridad.

Un compromiso permanente

La Dra. Ariadna Ávila, coordinadora de Responsabilidad Social Universitaria, señaló que la participación de la UABCS en esta jornada nacional es una muestra de su compromiso constante, ya que se han sumado a cada edición.

Enfatizó que cada “tequio” o trabajo comunitario, desde la limpieza de un espacio público hasta la creación de una expresión cultural, es un recordatorio de que la paz se construye día a día en acciones concretas.